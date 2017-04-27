Глава Крыма запретил автоматически продлевать разрешения на строительство

«Никакого автоматического продления или автоматического переоформления быть не должно, только внимательное изучение», — сказал Аксенов на заседании республиканского архитектурно-градостроительного совета.

Глава Республики также поручил провести ревизию выданных застройщикам решений на начало строительства.

«Сейчас детализируется рабочий план, по которому мы должны пропустить через мелкое сито все решения, принятые за предыдущие годы, чтобы мы понимали, один раз проведя такую инвентаризацию, чем мы обладаем, какой потенциал у нас есть. После того, как мы зафиксируем положение дел, начинаем разрабатывать новые концепции, и до конца года у нас задача утвердить генеральные планы всех территорий», — сказал Аксенов.