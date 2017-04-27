Глава Крыма запретил автоматически продлевать разрешения на строительство
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов запретил автоматически продлевать разрешения застройщикам, чтобы избежать незаконного строительства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов запретил автоматически продлевать разрешения застройщикам, чтобы избежать незаконного строительства.
«Никакого автоматического продления или автоматического переоформления быть не должно, только внимательное изучение», — сказал Аксенов на заседании республиканского
Глава Республики также поручил провести ревизию выданных застройщикам решений на начало строительства.
«Сейчас детализируется рабочий план, по которому мы должны пропустить через мелкое сито все решения, принятые за предыдущие годы, чтобы мы понимали, один раз проведя такую инвентаризацию, чем мы обладаем, какой потенциал у нас есть. После того, как мы зафиксируем положение дел, начинаем разрабатывать новые концепции, и до конца года у нас задача утвердить генеральные планы всех территорий», — сказал Аксенов.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), распоряжением главы Республики Крым Сергея Аксенова от 24 апреля до 1 января 2018 года запрещено капитальное строительство в восьми городах и шести районах Республики до проверки разрешительной документации по строительству указанных объектов Архитектурным градостроительным советом Республики Крым. При этом Аксенов пояснил, что распоряжение «носит сугубо временный характер», мораторий продлится максимум месяц. Кроме того, глава РК заверил, что с