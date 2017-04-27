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17:32 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Новые правила отлова и перевозки безнадзорных животных приняли депутаты ЗС НО

Новые правила отлова и перевозки безнадзорных животных приняли депутаты Законодательного собрания Нижегородской.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании ЗС НО 27 апреля 2017 года. Региональный парламент принял во втором чтении изменения в закон «О безнадзорных животных на территории Нижегородской области».

Напомним, законопроект предполагает, что при отлове животных должны применяться только разрешенные препараты, при перевозке запрещается применять способы, приспособления, препараты, которые могут привести к увечьям или гибели. Кроме того, транспортировка должна осуществляться на специально оборудованных для этого автомобилях. Запрещено содержать животных в транспортных средствах при температурах ниже -20 и выше +20 градусов более 1,5 часов. В помещении, где содержатся животные, должно быть достаточно места, а подстилки или сено в клетках должны заменяться по мере загрязнения. Эвтаназия по показаниям может осуществляться только с использованием разрешенных препаратов. В первом чтении законопроект был принят на заседании регионального парламента 30 марта 2017 года. Как сообщалось ранее, отловом безнадзорных животных в Нижнем Новгороде в 2017 году займется ООО «Зоозащита-НН».

Напомним также, что в начале ноября 2016 года в Нижнем Новгороде был обнаружен склад, где содержалось более 20 собак с признаками истощения. Там же было найдено несколько трупов животных. Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело о жестоком обращении с животными. Кроме того, идет судебное разбирательство по административному иску к владельцу «концлагеря».

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