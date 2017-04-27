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14:18 (мск), источник: Интерфакс

Минюст внес «Открытую Россию» в перечень нежелательных организаций

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Минюст России в четверг включил в ведомственный перечень три признанные нежелательными в РФ иностранные неправительственные организации (НПО), в том числе основанное бизнесменом и экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия».

Источник: Reuters

Реестр пополнили НПО «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (обе зарегистрированы в Великобритании), а также «Институт современной России» (США).

Накануне официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил «Интерфаксу», что по результатам изучения поступивших в ведомство материалов принято решение признать упомянутые организации нежелательными на территории РФ.

Как отметил Куренной, в Генпрокуратуре считают, что эти НПО «осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».

Кроме этого, по данным прокуратуры, деятельность организаций «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства».

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения названных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ», — сказал Куренной.

Закон о нежелательных иностранных организациях

Закон о нежелательных в России иностранных и международных неправительственных организациях был принят в мае 2015 года. Согласно закону, нежелательной может быть признана деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства. Перечень таких НПО ведет Минюст, исходя из решений Генпрокуратуры.

Решение о запрете нежелательным организациям осуществлять программы и проекты на территории РФ принимает Генпрокуратура. Делаться это должно по согласованию с МИД РФ. Предусмотрена и возможность исключения организации из перечня нежелательных.

Признание нежелательной деятельности организации влечет отказ в проведении операций с денежными средствами, иным имуществом, запрет на создание на территории РФ структурных подразделений организации, иные последствия. На сегодняшний день нежелательными иностранными НПО на территории РФ признаны 10 зарубежных организаций.

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