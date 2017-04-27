Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста школьников в Париже

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В ответ на полетевшие в полицию бутылки и мусор, стражи порядка, по обыкновению, распылили в толпу слезоточивый газ. Ранее сообщалось, что по меньшей мере несколько сотен школьников вышли в Париже на марш против обоих кандидатов в президенты Франции — экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Акции протеста учащихся начались во французской столице утром в четверг, когда полностью или частично заблокированными оказались несколько учебных заведений. Молодые люди выступают под лозунгом «Ни Ле Пен, ни Макрон».

Потом молодежь стала подтягиваться на площадь Республики, откуда толпа двинулась в сторону площади Бастилии. В ходе шествия некоторые молодые люди разбивают витрины магазинов и поджигают дымовые шашки. Марш не был согласован со властями города.

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