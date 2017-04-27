Дубровский о ситуации в Миассе: «Если будет решение депутатов убрать главу, я предложу им нового»

«Меня беспокоит конфликт между депутатами и главой. В чем причина? Я считаю, что глава города наводит порядок», — сказал он.

Губернатор отметил, что Миасс — это сложнейший город в области, а у главы есть алгоритм действий и он ему следует. Дубровский напомнил, что Геннадия Васькова выбирали депутаты по предложению губернатора.

«Если будет решение депутатов убрать главу, я предложу им нового, но это сделаю именно я», — добавил глава региона.

Напомним, что на минувшей неделе правоохранительные органы провели серию мероприятий с выемками документов в администрации Миасского городского округа и даже с временным задержанием некоторых лиц, считающихся близкими к нынешнему главе Геннадию Васькову.