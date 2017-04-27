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16:40 (мск), источник: Noi.md

Подробности о втором заказчике убийства Плахотнюка

Прокуратура объявила сегодня, что за попыткой убийства Влада Плахотнюка скрывается человек, в настоящее время находящийся в молдавской тюрьме, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

По данным правоохранительных органов, кроме Григория Карамалака, есть данные, что в покушении замешано еще одно лицо. Некоторые источники СМИ рассказали, что речь идет о бизнесмене Вячеславе Платоне, который в настоящее время находится в пенитенциаре № 13. Прокурор, который ведет расследование по этому делу, Виталий Бурлаку, не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, уточнив, что на данном этапе рассматриваются доказательства.

«Мы установили еще одно подозреваемое лицо, в отношении которого есть доказательства участия в организации этого покушения. Этот человек находится в одной из тюрем страны. В камере был найден телефон, а после изучения сообщений, было установлено, что он требовал ускорить убийство, будучи стесненным во времени до предстоящего оглашения приговора», — заявил сегодня прокурор.

«Мы пока не будем называть имена. Имеются показатели относительно мотивов человека, находящегося в тюрьме, в попытке уклониться от наказания, которое будет применено по отношению к нему. Доказательства рассматриваются», — добавил Бусуйок.

Отметим, что следователи заявили сегодня, что одним из заказчиков убийства лидера ДПМ является Григорий Карамалак. По их словам, информация всплыла на допросе подозреваемых по этому делу.

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