Подробности о втором заказчике убийства Плахотнюка

По данным правоохранительных органов, кроме Григория Карамалака, есть данные, что в покушении замешано еще одно лицо. Некоторые источники СМИ рассказали, что речь идет о бизнесмене Вячеславе Платоне, который в настоящее время находится в пенитенциаре № 13. Прокурор, который ведет расследование по этому делу, Виталий Бурлаку, не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, уточнив, что на данном этапе рассматриваются доказательства.

«Мы установили еще одно подозреваемое лицо, в отношении которого есть доказательства участия в организации этого покушения. Этот человек находится в одной из тюрем страны. В камере был найден телефон, а после изучения сообщений, было установлено, что он требовал ускорить убийство, будучи стесненным во времени до предстоящего оглашения приговора», — заявил сегодня прокурор.

«Мы пока не будем называть имена. Имеются показатели относительно мотивов человека, находящегося в тюрьме, в попытке уклониться от наказания, которое будет применено по отношению к нему. Доказательства рассматриваются», — добавил Бусуйок.

Отметим, что следователи заявили сегодня, что одним из заказчиков убийства лидера ДПМ является Григорий Карамалак. По их словам, информация всплыла на допросе подозреваемых по этому делу.