Дубровский ностальгирует по временам, когда был гендиректором ММК

Отвечая на вопрос о своем бизнесе, губернатор напомнил, что не стал ничего прятать, внес в декларацию, и не стесняется. При этом же он отметил, что сам не управляет своим бизнесом, но знает кто директор. «Я его поставил», — сказал Дубровский.

Также отвечая на вопрос о своем бизнесе он сказал, что «строительный холдинг лежит на боку и переживает самые сложные времена».