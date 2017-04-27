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15:23 (мск), источник: Nakanune.ru

Дубровский назвал площадку саммита «Россия-Казахстан»

В Челябинске в сентябре 2018 года пройдет саммит «Россия-Казахстан». Глава региона Борис Дубровский на сегодняшней пресс-конференции назвал площадку, где он будет проводиться, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, площадкой саммита станет строящееся здание на «Конаре». Дубровский отметил, что «область преподносит это, как креативное решение, а на самом деле это вынужденная мера».

Глава региона посетовал, что в городе нет площадок, где можно было бы проводить мероприятия такого уровня. В частности, одной из таких площадок в будущем должен стать конгресс-холл, который планируют построить к саммиту ШОС.

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