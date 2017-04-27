Дубровский назвал площадку саммита «Россия-Казахстан»
В Челябинске в сентябре 2018 года пройдет саммит «Россия-Казахстан». Глава региона Борис Дубровский на сегодняшней
В Челябинске в сентябре 2018 года пройдет саммит «Россия-Казахстан». Глава региона Борис Дубровский на сегодняшней
По его словам, площадкой саммита станет строящееся здание на «Конаре». Дубровский отметил, что «область преподносит это, как креативное решение, а на самом деле это вынужденная мера».
Глава региона посетовал, что в городе нет площадок, где можно было бы проводить мероприятия такого уровня. В частности, одной из таких площадок в будущем должен стать