Дубровский назвал площадку саммита «Россия-Казахстан»

По его словам, площадкой саммита станет строящееся здание на «Конаре». Дубровский отметил, что «область преподносит это, как креативное решение, а на самом деле это вынужденная мера».

Глава региона посетовал, что в городе нет площадок, где можно было бы проводить мероприятия такого уровня. В частности, одной из таких площадок в будущем должен стать конгресс-холл, который планируют построить к саммиту ШОС.