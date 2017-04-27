Александр Табачников сложил полномочия зампредседателя Заксобрания Нижегородской области на постоянной основе
Нижний Новгород. 27 апреля.
Нижний Новгород. 27 апреля.
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании парламента 27 апреля, депутаты рассмотрели вопрос «О превращении исполнения полномочий на профессиональной постоянной основе заместителем председателя Законодательного собрания Нижегородской области Александра Табачникова».
Депутат сообщил, что ему поступило предложение от Росатома курировать один из проектов. «Их устраивает моя компетенция инженерная и строительная. Эта деятельность не может быть сопряжена с работой в качестве зампредседателя на постоянной основе», — добавил Табачников.
«Я как работал, так и буду работать, останусь заместителем председателя на общественных началах.
Ранее в СМИ была информация, что заместитель председателя ЗС НО покинет свой пост в связи с переходом на новое место работы. В беседе с агентством «НТА-Приволжье»
Александр Табачников был избран одним из четырех замов спикера Заксобрания 11 октября 2016 года. В прошлом созыве он также был заместителем председателя ЗС НО.