Александр Табачников сложил полномочия зампредседателя Заксобрания Нижегородской области на постоянной основе

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании парламента 27 апреля, депутаты рассмотрели вопрос «О превращении исполнения полномочий на профессиональной постоянной основе заместителем председателя Законодательного собрания Нижегородской области Александра Табачникова».

Депутат сообщил, что ему поступило предложение от Росатома курировать один из проектов. «Их устраивает моя компетенция инженерная и строительная. Эта деятельность не может быть сопряжена с работой в качестве зампредседателя на постоянной основе», — добавил Табачников.

«Я как работал, так и буду работать, останусь заместителем председателя на общественных началах. Два-три дня в неделю я буду здесь находиться. Планов покидать у меня этот пост нет, потому как думаю, что хорошо справляюсь со своими обязанностями», — отметил Табачников.

Ранее в СМИ была информация, что заместитель председателя ЗС НО покинет свой пост в связи с переходом на новое место работы. В беседе с агентством «НТА-Приволжье» вице-спикер парламента опроверг данную информацию. По информации агентства, он может сменить Валерия Лимаренко на посту руководителя АО «НИАЭП».

Александр Табачников был избран одним из четырех замов спикера Заксобрания 11 октября 2016 года. В прошлом созыве он также был заместителем председателя ЗС НО.