Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Скончался бывший вице-премьер правительства России
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
15:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Александр Табачников сложил полномочия зампредседателя Заксобрания Нижегородской области на постоянной основе

Нижний Новгород. 27 апреля. НТА-Приволжье — Александр Табачников сложил полномочия заместителя председателя Заксобрания Нижегородской области на постоянной основе.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании парламента 27 апреля, депутаты рассмотрели вопрос «О превращении исполнения полномочий на профессиональной постоянной основе заместителем председателя Законодательного собрания Нижегородской области Александра Табачникова».

Депутат сообщил, что ему поступило предложение от Росатома курировать один из проектов. «Их устраивает моя компетенция инженерная и строительная. Эта деятельность не может быть сопряжена с работой в качестве зампредседателя на постоянной основе», — добавил Табачников.

«Я как работал, так и буду работать, останусь заместителем председателя на общественных началах. Два-три дня в неделю я буду здесь находиться. Планов покидать у меня этот пост нет, потому как думаю, что хорошо справляюсь со своими обязанностями», — отметил Табачников.

Ранее в СМИ была информация, что заместитель председателя ЗС НО покинет свой пост в связи с переходом на новое место работы. В беседе с агентством «НТА-Приволжье» вице-спикер парламента опроверг данную информацию. По информации агентства, он может сменить Валерия Лимаренко на посту руководителя АО «НИАЭП».

Александр Табачников был избран одним из четырех замов спикера Заксобрания 11 октября 2016 года. В прошлом созыве он также был заместителем председателя ЗС НО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Какие важные законы ждут россиян в мае
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
В Париже против протестующих детей применили слезоточивый газ
Яровая призвала ужесточить контроль за пребыванием мигрантов
Рособрнадзор обнаружил проблемы с русским языком у 10% учителей
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь