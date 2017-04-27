Насиров еще два месяца будет носить электронный браслет
Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца обязательства по действующей мере пресечения для отстраненного главы ГФС Романа Насирова.
Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца обязательства по действующей мере пресечения для отстраненного главы ГФС Романа Насирова.
Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения отстраненному на время следствия председателю Государственной фискальной службы Роману Насиров в виде содержания под стражей с альтернативой залога 10 миллионов гривен. Такое решение зачитала судья Виктория Кицюк в четверг, сообщает Украинская правда.
«Ходатайство прокуратуры удовлетворить», — отметила она.
В то же время на Насирова возложили обязанности носить электронный браслет, отдать документы, которые позволяют ему покидать страну, сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства, прибывать к детективу, прокурору или следователю судье по первому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями. Стоит отметить, что во время объявления судьи в зале не было самого Романа Насирова и его адвокатов, которые не успели вернуться в суд с обеда. Решение суда не подлежит обжалованию.
Как известно, вечером 26 апреля суд начал рассмотрение продления меры пресечения Насиров. Детективы НАБУ в начале марта задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Следствие считает, что Насиров течение 2015−2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям.
Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают. 7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог в 100 миллионов гривен.