Борис Дубровский: Челябинская область нашла дно

О промпроизводстве, поддержке малого и среднего бизнеса, а также новых экзотических производствах глава региона рассказал в четверг, 27 апреля, на большой квартальной конференции, которая отныне, как с радостью заметил руководитель области, станет традиционной: «Будем говорить чаще, но короче». Основные тезисы и цифры — в материале Агентства новостей «Доступ».

Губернатор Борис Дубровский заявил, что Челябинская область нащупала дно, и теперь от него благополучно отталкивается. Впрочем, динамика его пока все-таки не устраивает.

Впервые за два года индекс промпроизводства в Челябинской области составил 100,1%. «Это если не рост, то стабилизация. В 2014 и 2015 годах мы падали и только сейчас начинаем стабилизироваться. Мы нашли дно и начинаем от него отталкиваться. Я считал, что будет лучше динамика», — сказал глава региона.

В металлургии индекс составил 99,2%, в машиностроении — 97%. В то же время в регионе появились экзотические направления: производство одежды, мебели, обработка древесины, кожи, мебель, которые показывают рост.

Из хорошего также погашение коммерческих кредитов. «Мы снизили кредитную нагрузку на 3 млрд, у нас остался всего 1 млрд. В этой связи также чувствуем себя устойчивее», — заметил губернатор.

Прирост к зарплате, по словам Дубровского, составил 2%. Вместе с тем, реальные денежные доходы снизились. Это связано с падением товарооборота, считает глава региона.

Он также отметил, что власти активно занялись поддержкой и развитием экономики моногородов, которых в Челябинской области 16. «Мы получили статус ТОСЭР для Бакала: это новая практика, есть перспективы. Близки, с точки зрения готовности бизнеса к работе, в статусе ТОСЭР Озерск и Снежинск», — сказал губернатор. Он напомнил, что в ядерных «запретках» существует юридическая коллизия (речь идет о сохранении сразу двух статусов — моногорода и ЗАТО. — Прим. АН «Доступ»), но «у нас есть понимание, как ее разрешить».

Отдельный вопрос — развитие малого и среднего бизнеса. Губернатор подчеркнул, что по результатам конкурса на федеральное софинансирование область привлекла 152 млн рублей. В итоге Челябинская область стала первой в УрФО и шестой в России по этой линии.