Борис Дубровский: Я свое обещание выполнил
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выполнил обещание, данное им журналистам в конце 2016 года.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выполнил обещание, данное им журналистам в конце 2016 года.
«На конференции, посвященной итогам 2016 года, мы с вами договорились, что будем чаще встречаться. Тогда я пообещал, что наши встречи будут проходить один раз в квартал. Я свое обещание выполнил», — обратился к представителям региональных СМИ Борис Дубровский на
Итоговая декабрьская
В начале встречи губернатор, как он сам выразился, для разминки, рассказал «акулам пера», что, по его мнению, важное произошло в регионе в первом квартале 2017 года. Начла свой рассказ он с хороших новостей: вырос индекс промышленного производства, строители нашли новые рынки применения своих возможностей (при падении объемов вводе жилья), увеличились доходы консолидированного, областного и местных бюджетов, сокращаются долги региона, повысилась прибыль прибыльных предприятий, стала выше средняя зарплата. Началось обучение проектных команд 16-ти моногородов. Бакал первым в регионе получил статус территории опережающего
Впереди много сложных шагов: создание полигонов ТБО, выбор региональных операторов, решение проблем водных объектов.
Журналисты поинтересовались у губернатора, почему челябинские власти (это касается и других муниципалитетов) закрыты для комментариев важных тем. В частности, речь идет о подготовке к предстоящим в 2020 году саммитам ШОС и БРИКС. Борис Дубровский пообещал, что покритикует глав за излишнюю закрытость и в ближайшем будущем соберет большое совещание, на котором постарается ответить на все вопросы по подготовке к саммитам.
Бориса Дубровского также спросили, удовлетворен ли он реализуемой в регионе реформой системы местного самоуправления. По мнению губернатора, пока подводить итоги еще рано. Но уже сейчас понятно, что в 2019 году южноуральцы будут выбирать своих лидеров именно по действующей сейчас схеме. «Формируйте лидеров, которые будут представлять ваши интересы, а не свои», — дал совет землякам глава региона.
На встрече зашел разговор и о ставших бесконечными выборных процессах в муниципалитетах. Губернатор дал свои характеристики главам и ситуации в проблемных территориях — Касли, Каслинский район, Локомотивный, Миасс. Про главу Миасса губернатор сказал, что, по его мнению, он наводит в городе порядок. «Если вы не согласны, то встаньте и скажите прямо сейчас мне об этом», — обратился губернатор к журналистам. Но никто не возразил. На что Борис Дубровский сказал, что если
Борис Дубровский также честно ответил на вопрос, почему в федеральном конкурсе по отбору опорных вузов из трех региональных претендентов он поддержал свой родной университет — МГТУ. Он не постеснялся публично признаться вузу в своей любви, но при этом заверил, что выбрал по объективным причинам — именно МГТУ по всем параметрам имел больше всех шансов на победу.
А под занавес
Завершая