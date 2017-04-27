На пост главы Лысьве намерены претендовать шесть кандидатов

Как сообщил «Ъ» спикер гордумы Виктор Комаренко, желание участвовать в конкурсе изъявили шесть человек. В их числе действующий глава города Виталий Шувалов, вице-спикер гордумы, член ЛДПР Александр Смирнов, два депутата — единоросс Алексей Горнов и справоросс Андрей Кобелев, предприниматель Всеволод Пузанов и управделами администрации города Сергей Дружинин.



Ранее в числе потенциальных участников называли и экс-главу Лысьвенского района Александра Гончарова, однако он не подал документы на участие в конкурсе.



Сам конкурс планируется провести 17 мая, а 2 июня дума Лысьвы сделает выбор из двух представленных конкурсной комиссией кандидатов.