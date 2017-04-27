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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ

На пост главы Лысьве намерены претендовать шесть кандидатов

27 апреля истек срок подачи заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Лысьвы.

Как сообщил «Ъ» спикер гордумы Виктор Комаренко, желание участвовать в конкурсе изъявили шесть человек. В их числе действующий глава города Виталий Шувалов, вице-спикер гордумы, член ЛДПР Александр Смирнов, два депутата — единоросс Алексей Горнов и справоросс Андрей Кобелев, предприниматель Всеволод Пузанов и управделами администрации города Сергей Дружинин.

Ранее в числе потенциальных участников называли и экс-главу Лысьвенского района Александра Гончарова, однако он не подал документы на участие в конкурсе.

Сам конкурс планируется провести 17 мая, а 2 июня дума Лысьвы сделает выбор из двух представленных конкурсной комиссией кандидатов.

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