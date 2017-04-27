На пост главы Лысьве намерены претендовать шесть кандидатов
27 апреля истек срок подачи заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Лысьвы.
27 апреля истек срок подачи заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Лысьвы.
Как сообщил «Ъ» спикер гордумы Виктор Комаренко, желание участвовать в конкурсе изъявили шесть человек. В их числе действующий глава города Виталий Шувалов,
Ранее в числе потенциальных участников называли и
Сам конкурс планируется провести 17 мая, а 2 июня дума Лысьвы сделает выбор из двух представленных конкурсной комиссией кандидатов.