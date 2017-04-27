БОМ: 52% граждан поддерживает реформу избирательной системы
Большинство жителей Молдовы высказались за изменение избирательной системы. Об этом говорят результаты исследования, который провёл «Барометр общественного мнения».
Большинство жителей Молдовы высказались за изменение избирательной системы. Об этом говорят результаты исследования, который провёл «Барометр общественного мнения».
Согласно результатам соцопроса 52% респондентов высказались за реформу избирательной системы. В то же время, 37% пожелали оставить всё так, как есть.
Опрос проводился компанией Magenta Consulting по заказу Института общественной политики в период с 16 по 23 апреля. В опросе поучаствовали 1100 человек из 80 населённых пунктов.