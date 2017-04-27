БОМ: 52% граждан поддерживает реформу избирательной системы

Согласно результатам соцопроса 52% респондентов высказались за реформу избирательной системы. В то же время, 37% пожелали оставить всё так, как есть.

Опрос проводился компанией Magenta Consulting по заказу Института общественной политики в период с 16 по 23 апреля. В опросе поучаствовали 1100 человек из 80 населённых пунктов.