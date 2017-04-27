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16:01 (мск), источник: Publika.md

БОМ: 52% граждан поддерживает реформу избирательной системы

Большинство жителей Молдовы высказались за изменение избирательной системы. Об этом говорят результаты исследования, который провёл «Барометр общественного мнения».

Источник: Publika.md

Согласно результатам соцопроса 52% респондентов высказались за реформу избирательной системы. В то же время, 37% пожелали оставить всё так, как есть.

Опрос проводился компанией Magenta Consulting по заказу Института общественной политики в период с 16 по 23 апреля. В опросе поучаствовали 1100 человек из 80 населённых пунктов.

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