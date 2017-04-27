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16:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Главой Александровского района избрана Светлана Богатырева

Сегодня земсобрание Александровского района выбрало нового главу территории. Из двух ранее отобранных конкурсной комиссией кандидатов — и.о. главы района Светланы Богатыревой и главы Яйвинского сельского поселения Владимира Белобаржевского — большинство депутатов поддержали кандидатуру и.о. главы района.

Об этом «Ъ» сообщили в администрации района.

Всего в повторном конкурсе по выборам главы Александровского района участвовало восемь кандидатов. Кроме госпожи Богатыревой и господина Белобаржевского заявки также подавали директор по защите прав человека ООО «Правозащитный центр» Александр Архипов и его супруга Лия Мухаметшина, экс-депутат заксобрания Владимир Мальцев, начальник железнодорожной станции пос. Углеуральский Александр Круглов, бывший сотрудник районной администрации Сергей Пономарев, замглавы района по развитию инфраструктуры Татьяна Щербинина.

Первый конкурс, состоявшийся в конце 2016 года, был признан несостоявшимся, поскольку из трех претендентов конкурсная комиссия смогла отобрать только одного для представления депутатам.

Прежний глава Александровского района Александр Шицын принимал участие в выборах депутатов заксобрания, входил в тройку партсписка «Единой России» по своей территории. Возглавлял тройку председатель профкома «Сильвинита» Александр Шалаев. По итогам выборов он отказался от мандата, который был передан следующему за ним Александру Шицину. Избранная главой района Светлана Богатырева ранее была первым замом господина Шицина.

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