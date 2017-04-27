Мэрия Самары подвела итоги 2016 года

В целом, несмотря на то, что год был непростой, достигнуты хорошие показатели. Доходы бюджета по сравнению с 2015 годом увеличились на 10,4% и составили 23,79 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились по сравнению с 2015 годом на 6,4%. Кроме того, возросли и безвозмездные поступления, в основном за счет средств областного бюджета, на 15,8%. В 2016 год их сумма составила 10,71 млрд руб., 2015 год — 9,25 млрд рублей. Расходы бюджета также выросли по сравнению с 2015 годом на 4,3% (2016 год — 23,7 млрд рублей.

Главная строка расходов — образование — 47,7%.

Следом идут расходы на национальную экономику — 21,5%, включающие в себя расходы на транспорт и дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство (11,3%) и общегосударственные расходы (5,9%). Таким образом, бюджет остается социально ориентированным. В 2016 г. открыто 971 дополнительное место в детских садах. После реконструкции открылись детские сады в поселке Мехзавод и в Куйбышевском районе. 1 сентября 2016 года открыли двери две школы: в Волгаре на 1000 мест и в Крутых ключах на 1300 мест. В 2017 г. в бюджете предусмотрены средства на строительство двух детских садов в Волгаре и в Крутых ключах. В городе уменьшается количество детей-сирот, неустроенных в семьи: в 2016 г. их число снизилось на 10% по сравнению с 2015 годом и составило 265 человек.

Одной из основных проблем, волнующих самарцев, остаются дороги и благоустройство города.