Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Соглашение России и ЮАР на $76 млрд заблокировали
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
16:11 (мск), источник: Volga News

Мэрия Самары подвела итоги 2016 года

В четверг, 27 апреля, на заседании Самарской городской думы с ежегодным отчетом выступил глава города Олег Фурсов.

В целом, несмотря на то, что год был непростой, достигнуты хорошие показатели. Доходы бюджета по сравнению с 2015 годом увеличились на 10,4% и составили 23,79 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились по сравнению с 2015 годом на 6,4%.

Кроме того, возросли и безвозмездные поступления, в основном за счет средств областного бюджета, на 15,8%. В 2016 год их сумма составила 10,71 млрд руб., 2015 год — 9,25 млрд рублей. Расходы бюджета также выросли по сравнению с 2015 годом на 4,3% (2016 год — 23,7 млрд рублей.

Главная строка расходов — образование — 47,7%.

Следом идут расходы на национальную экономику — 21,5%, включающие в себя расходы на транспорт и дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство (11,3%) и общегосударственные расходы (5,9%).

Таким образом, бюджет остается социально ориентированным. В 2016 г. открыто 971 дополнительное место в детских садах. После реконструкции открылись детские сады в поселке Мехзавод и в Куйбышевском районе. 1 сентября 2016 года открыли двери две школы: в Волгаре на 1000 мест и в Крутых ключах на 1300 мест. В 2017 г. в бюджете предусмотрены средства на строительство двух детских садов в Волгаре и в Крутых ключах.

В городе уменьшается количество детей-сирот, неустроенных в семьи: в 2016 г. их число снизилось на 10% по сравнению с 2015 годом и составило 265 человек.

Одной из основных проблем, волнующих самарцев, остаются дороги и благоустройство города.

В 2016 г. общий объем выделенных средств из бюджетов всех уровней на ремонт дорожной сети составил почти 2 млрд руб. — это в 1,8 раза больше, чем в 2015 году.

Из областного бюджета и дорожного фонда направлено 1,71 млрд руб., из федерального бюджета — 389,3 млн рублей. Были комплексно отремонтированы 19 автодорог. В прошлом году был начался ремонт 10 дорог, работы на которых продолжаются в текущем году.

Порядка 2,3 млрд руб. городу выделено на дорожный ремонт в 2017 году. Комплексному ремонту подлежит 21 улица, а также Южный мост с путепроводом «Аврора». Картами планируют отремонтировать 31 автодорогу, на это будут направлены 164 млн рублей.

Активно идет подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Завершено строительство водопровода протяженностью 4,6 км от НФС-2 до площадки строительства стадиона. Получены положительные заключения государственной экспертизы по проекту строительства дублирующего участка коллектора Волжского склона от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной.

В сентябре 2016 г. заключен контракт на прокладку тоннеля для трамваев на пересечении с улицей Дальняя на сумму 235,5 млн рублей. Завершено проектирование реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от Ташкентской до нового стадиона, которое начнется в ближайшее время.

По окончании отчета состоялась недолгая, но благожелательная дискуссия, подводя итоги которой председатель Самарской городской думы Галина Андриянова, отметила:71 млрд руб., депутаты очень много говорили о том, что нам необходим именно бюджет развития. И мне кажется, что в 2016 г. заложен пусть небольшой, но уже кирпичик в фундамент стабильности и развития нашего города. Мы сегодня с вами видим достаточно большие успехи: ремонтируются дороги и строятся новые. У нас в прошлом году впервые за 25 лет введены в строй две новые школы. 1000 новых мест в детских садах. Семьи получают средства на приобретение жилья. Большое внимание было уделено детям-сиротам, в 2016 году они получали новое жилье. Все это очень важно для жителей Самары. Конечно же, сделать нужно еще очень много. Я думаю, совместными усилиями, благодаря поддержке общественности в лице управляющих микрорайонами и общественных советов нам эти все вопросы удастся решить".

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Жигулевске при столкновении 14 машин пострадали восемь человек
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Какие важные законы ждут россиян в мае
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
В Париже против протестующих детей применили слезоточивый газ
Яровая призвала ужесточить контроль за пребыванием мигрантов
Рособрнадзор обнаружил проблемы с русским языком у 10% учителей
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь