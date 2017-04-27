В «Открытую Россию» пришли с обысками

«В 16.00 в подъезд здания, где расположен офис, зашли около трех десятков человек. Среди них бойцы ОМОН, представители полиции, понятые и в гражданском. Прошли мимо — на пятый этаж. Я жду приезда адвоката», — сказала она.
Об обысках в «Открытой России» сообщает в своем Twitter и основатель движения Михаил Ходорковский.
26 апреля Генпрокуратура признала зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия» нежелательной на территории России.
Кроме того, нежелательными были признаны еще две иностранные неправительственные организации: «Институт современной России» (США) сына Михаила Ходорковского Павла и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания).
Деятельность этих организаций, по мнению ведомства, «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации».
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них...
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается."
Закон об иностранных анкетах соответствует закону США "О регистрации иностранных агентах" (Foreign Agent Registration Act, сокращенно FARA).