В «Открытую Россию» пришли с обысками

«В 16.00 в подъезд здания, где расположен офис, зашли около трех десятков человек. Среди них бойцы ОМОН, представители полиции, понятые и в гражданском. Прошли мимо — на пятый этаж. Я жду приезда адвоката», — сказала она.

Об обысках в «Открытой России» сообщает в своем Twitter и основатель движения Михаил Ходорковский.