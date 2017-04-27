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16:48 (мск), источник: РБК

В «Открытую Россию» пришли с обысками

В «Открытой России» проходят обыски, сообщила РБК сотрудница правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская. Координатор движения Мария Баронова в беседе с РБК подтвердила факт обысков в офисе «Открытой России».

«В 16.00 в подъезд здания, где расположен офис, зашли около трех десятков человек. Среди них бойцы ОМОН, представители полиции, понятые и в гражданском. Прошли мимо — на пятый этаж. Я жду приезда адвоката», — сказала она.

Об обысках в «Открытой России» сообщает в своем Twitter и основатель движения Михаил Ходорковский.

26 апреля Генпрокуратура признала зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия» нежелательной на территории России.

Кроме того, нежелательными были признаны еще две иностранные неправительственные организации: «Институт современной России» (США) сына Михаила Ходорковского Павла и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания).

Деятельность этих организаций, по мнению ведомства, «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации».

Комментарии
9
А Б
Нет ничего удивительного в этих действиях властей, поскольку они уже давно подмяли под себя основной закон станы - Конституцию, статья 29 которой гласит: "1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова...
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них...
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается."
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Б А
Нет ничего удивительного в действиях властей, поскольку закон об иностранных агентах никто не отменял.
Закон об иностранных анкетах соответствует закону США "О регистрации иностранных агентах" (Foreign Agent Registration Act, сокращенно FARA).
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валера малютин
щас наблюдал прямой эфир эха москвы "особое мнение" там психованая либеральная мерзость, веллер, офигачил ведущюю журналистку либерастку микрофоном.......весело было наблюдать за склокой пятоколонников
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