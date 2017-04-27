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17:23 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове назначили заместителя главы администрации города по социальным вопросам

Елену Кожухову официально назначили заместителем главы администрации Ростова по социальным вопросам, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На этом посту Елена Кожухова сменила Виктора Бережного, который на прошлой неделе возглавил Ворошиловский район Ростова.

Известно, что заместитель градоначальника родилась в Сальске в 1958 году, окончила Ростовский институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве». До 1998 года работала в коммерческих организациях. До назначения на нынешний пост была директором департамента социальной защиты населения Ростова.

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