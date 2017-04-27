В Ростове назначили заместителя главы администрации города по социальным вопросам
Елену Кожухову официально назначили заместителем главы администрации Ростова по социальным вопросам, сообщает
Елену Кожухову официально назначили заместителем главы администрации Ростова по социальным вопросам, сообщает
На этом посту Елена Кожухова сменила Виктора Бережного, который на прошлой неделе возглавил Ворошиловский район Ростова.
Известно, что заместитель градоначальника родилась в Сальске в 1958 году, окончила Ростовский институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве». До 1998 года работала в коммерческих организациях. До назначения на нынешний пост была директором департамента социальной защиты населения Ростова.