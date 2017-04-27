В Ростове назначили заместителя главы администрации города по социальным вопросам

На этом посту Елена Кожухова сменила Виктора Бережного, который на прошлой неделе возглавил Ворошиловский район Ростова.

Известно, что заместитель градоначальника родилась в Сальске в 1958 году, окончила Ростовский институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве». До 1998 года работала в коммерческих организациях. До назначения на нынешний пост была директором департамента социальной защиты населения Ростова.