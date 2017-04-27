В «Правительстве для граждан» прокомментировали задержание Рашида Аманжулова

«Аманжулов Рашид Мажитович действительно был назначен на пост заместителя председателя «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 26 января 2017 года. Однако 20 апреля Рашид Аманжулов прекратил работу в госкорпорации, расторгнув трудовой договор по собственному желанию», — сообщила пресс-служба НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В «Правительстве для граждан» отметили, что они не обладает сведениями о причинах задержания.

«В то же время в адрес “Правительства для граждан” каких-либо запросов от правоохранительных органов не поступало», — добавили в пресс-службе.

27 апреля стало известно, что Аманжулова взяли под стражу 22 апреля сроком на два месяца. По какой статье ведется досудебное расследование в отношении него, в суде Астаны не сообщили.