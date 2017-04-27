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16:58 (мск), источник: Tengrinews

В «Правительстве для граждан» прокомментировали задержание Рашида Аманжулова

В «Правительстве для граждан» прокомментировали задержание Рашида Аманжулова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Аманжулов Рашид Мажитович действительно был назначен на пост заместителя председателя «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 26 января 2017 года. Однако 20 апреля Рашид Аманжулов прекратил работу в госкорпорации, расторгнув трудовой договор по собственному желанию», — сообщила пресс-служба НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В «Правительстве для граждан» отметили, что они не обладает сведениями о причинах задержания.

«В то же время в адрес “Правительства для граждан” каких-либо запросов от правоохранительных органов не поступало», — добавили в пресс-службе.

27 апреля стало известно, что Аманжулова взяли под стражу 22 апреля сроком на два месяца. По какой статье ведется досудебное расследование в отношении него, в суде Астаны не сообщили.

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