В «Правительстве для граждан» прокомментировали задержание Рашида Аманжулова
В «Правительстве для граждан» прокомментировали задержание Рашида Аманжулова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В «Правительстве для граждан» прокомментировали задержание Рашида Аманжулова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Аманжулов Рашид Мажитович действительно был назначен на пост заместителя председателя «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 26 января 2017 года. Однако 20 апреля Рашид Аманжулов прекратил работу в госкорпорации, расторгнув трудовой договор по собственному желанию», — сообщила
В «Правительстве для граждан» отметили, что они не обладает сведениями о причинах задержания.
«В то же время в адрес “Правительства для граждан”
27 апреля стало известно, что Аманжулова взяли под стражу 22 апреля сроком на два месяца. По какой статье ведется досудебное расследование в отношении него, в суде Астаны не сообщили.