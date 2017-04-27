Антон Алиханов выступил против объединения Калининграда и Гурьевска

«Я вижу больше рисков и угрозу в этом объединении. Но при этом необходимо понимать, что единство логики развития этих городских округов должно присутствовать. Потому что сейчас оно находится в диссонансе. И он уже заложил ряд “бомб” градостроительного рода, которые нам еще долго придется обезвреживать», — приводит слова Антона Алиханова РБК.

По его словам, объединение Калининграда и Гурьевска может обернуться снижением «порога входа в город». В качестве отрицательного примера такой агломерации глава региона привел расширение Москвы.