Антон Алиханов выступил против объединения Калининграда и Гурьевска
Объединение Калининграда и Гурьевска губительно скажется на равномерном развитии региона. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов.
Объединение Калининграда и Гурьевска губительно скажется на равномерном развитии региона. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов.
«Я вижу больше рисков и угрозу в этом объединении. Но при этом необходимо понимать, что единство логики развития этих городских округов должно присутствовать. Потому что сейчас оно находится в диссонансе. И он уже заложил ряд “бомб” градостроительного рода, которые нам еще долго придется обезвреживать», — приводит слова Антона Алиханова РБК.
По его словам, объединение Калининграда и Гурьевска может обернуться снижением «порога входа в город». В качестве отрицательного примера такой агломерации глава региона привел расширение Москвы.