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19:03 (мск), источник: Фонтанка

Георгий Полтавченко выдвинул главу Невского района Серова на должность вице-губернатора

Законодательное собрание рассмотрит вопрос назначения главы Невского района Константина Серова на должность вице-губернатора. Его кандидатуру 27 апреля внес в парламент глава города Георгий Полтавченко, сообщают источники «Фонтанки».

По информации «Фонтанки», в случае назначения Серов займется вопросами взаимодействия с федеральными органами госвласти и государственной политики, а также связью с общественными и молодежными организациями (молодежная сфера ранее была сферой отвественности вице-губернатора Александра Говорунова).

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Пять лет назад Константин Серов, будучи депутатом, боролся за должность секретаря петербурсгкой ячейки «Единой России», однако проиграл нынешнему спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. Считается, что это привело к расколу между представителями исполнительной и законодательной ветвей власти в городском отделении партии. После этого Серов стал главой администрации Невского района и осенью 2016-го года вошел в состав петербургского правительства.

При этом Константин Серов является старейшим петербургским единороссом, а в прошлом — депутатом пяти созывов ЗакСа. Во втором городском парламенте ему даже удалось некоторое время побыть заместителем спикера. С 2004 по 2007 год он был первым заместителем секретаря петербургских единороссов, а также руководителем исполкома.

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