Георгий Полтавченко выдвинул главу Невского района Серова на должность вице-губернатора
Законодательное собрание рассмотрит вопрос назначения главы Невского района Константина Серова на должность
Законодательное собрание рассмотрит вопрос назначения главы Невского района Константина Серова на должность
По информации «Фонтанки», в случае назначения Серов займется вопросами взаимодействия с федеральными органами госвласти и государственной политики, а также связью с общественными и молодежными организациями (молодежная сфера ранее была сферой отвественности
Пять лет назад Константин Серов, будучи депутатом, боролся за должность секретаря петербурсгкой ячейки «Единой России», однако проиграл нынешнему спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. Считается, что это привело к расколу между представителями исполнительной и законодательной ветвей власти в городском отделении партии. После этого Серов стал главой администрации Невского района и осенью 2016-го года вошел в состав петербургского правительства.
При этом Константин Серов является старейшим петербургским единороссом, а в прошлом — депутатом пяти созывов ЗакСа. Во втором городском парламенте ему даже удалось некоторое время побыть заместителем спикера. С 2004 по 2007 год он был первым заместителем секретаря петербургских единороссов, а также руководителем исполкома.