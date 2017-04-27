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18:18 (мск), источник: ТАСС

Путин: РФ организует поездку японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что японские чиновники и бизнесмены посетят Южные Курилы.

Источник: РИА "Новости"

«Для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов», — сказал глава российского государства журналистам после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Путин отметил, что товарооборот между Россией и Японией перешел от падения к росту, вырос также объем японских инвестиций в РФ. «Отрадно, что после определенного спада начала выправляться ситуация в сфере экономического сотрудничества. В январе-феврале текущего года отмечен рост взаимной торговли», — сказал российский лидер. Он добавил, что объем накопленных японских инвестиций в РФ также возрос: в 2015 г. он составлял $1,3 млрд, в 2016 г. — $1,7 млрд.

Путин также сообщил, что Россия и Япония подтвердили настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, переговоры в Кремле «прошли в конструктивной атмосфере». «Сразу отмечу, что с российской и с японской стороны был продемонстрирован настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного и многопланового сотрудничества», — сказал российский лидер, назвав Японию важным и перспективным партнером России. «Мы готовы работать вместе, решать любые, даже самые сложные вопросы двусторонних отношений на принципах взаимного уважения, равноправия, учета интересов друг друга», — сказал Путин.

Он сообщил, что стороны подробно обсудили текущее состояние российско-японских связей и рассмотрели итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента РФ в Японию в декабре прошлого года, а также определили приоритеты взаимодействия на ближайшую и отдаленную перспективу. «С удовлетворением констатировали с господином Абэ, что за последнее время контакты между нашими странами активизировались», — сказал Путин, упомянув, в частности, возобновление практики встреч в формате «два плюс два» (главы Минобороны и МИД двух стран), налаживание диалога между Совбезами и парламентами России и Японии.

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