Аким Астаны призвал горожан улыбаться
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Астаны Асет Исекешев призвал молодежь помочь реализации проекта «Астана — город добрых и улыбчивых людей», передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Астаны Асет Исекешев призвал молодежь помочь реализации проекта «Астана — город добрых и улыбчивых людей», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Давайте запустим проект “Smile Astana” и сделаем свод правил жителей Астаны. Давайте все мы начнем улыбаться друг другу, окружающим, помогать старикам, пропускать в очереди пожилых, беременных и быть вежливыми», — призвал градоначальник на церемонии чествования победителей молодежного творческого фестиваля «Астана жалыны-2017».
По его словам, этот проект один из пяти, которые реализуются в рамках реформ Президента Нурсултана Назарбаева и которым требуется поддержка молодежи. Так, первый проект называется «Астана — город высокой культуры».
«Нам необходимо работать над культурой поведения в ресторанах, отелях, общественном транспорте, культурных местах. Нам с вами необходимо сделать Астану одним из культурных центров», — сказал Асет Исекешев.
Еще одним проектом — «Астана — самый чистый город» — мэр столицы призвал молодежь соблюдать чистоту своего города.
«Мы должны объявить войну мусору. Молодежи надо активно занять эту позицию. Каждый житель, каждый студент, каждый магазин должен начать с себя. У нас добрая традиция субботников, и в субботу будет общегородской субботник. Просим вас поддержать и выйти вместе с нами», — сказал он.
Кроме того, в планах градоначальника сделать Астану городом здоровых и спортивных людей.
«Мы должны призвать всех астанчан заняться спортом, отказаться от вредных привычек. Я недавно проезжал по Республике (проспект — прим.), на месте одного ночного клуба открылся
Асет Исекешев также видит Астану, как город умных технологий. Он считает, что столица должна успевать за меняющимися технологиями для городских решений.
«Мы, как акимат, разработали программу с шестью направлениями и 20 проектами, которые должны нашу Астану одним из первых в нашем регионе сделать самым умным городом. Разработана специальная программа. Мы бы хотели, чтобы молодежные предприятия, стартапы активно в ней участвовали. Разработаны программы, где выдаются гранты 3 млн тенге и кредиты до 50 млн тенге. Мы очень рады, что в проекте “Электронное КСК”, которое решит проблемы этой сферы, участвовало 15
Кроме того, акимат запускает приложение «Активный гражданин». Жители столицы, болеющие всей душой, могут оставлять инициативы и «лайки», и, накопив их, получить бесплатный билет на концерт или же другие награды.
«Я уверен, если вы — самые активные 250 тыс. начнете эти пять проектов, то это превратится в мощное движение, которое сделает наш город самым лучшим», — резюмировал аким столицы.
Напомним, сегодня Асет Исекешев объявил победителя молодежного творческого фестиваля «Астана жалыны-2017» среди высших учебных заведений столицы. Им стал Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина.