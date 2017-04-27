Аким Астаны призвал горожан улыбаться

«Давайте запустим проект “Smile Astana” и сделаем свод правил жителей Астаны. Давайте все мы начнем улыбаться друг другу, окружающим, помогать старикам, пропускать в очереди пожилых, беременных и быть вежливыми», — призвал градоначальник на церемонии чествования победителей молодежного творческого фестиваля «Астана жалыны-2017».

По его словам, этот проект один из пяти, которые реализуются в рамках реформ Президента Нурсултана Назарбаева и которым требуется поддержка молодежи. Так, первый проект называется «Астана — город высокой культуры».

«Нам необходимо работать над культурой поведения в ресторанах, отелях, общественном транспорте, культурных местах. Нам с вами необходимо сделать Астану одним из культурных центров», — сказал Асет Исекешев.

Еще одним проектом — «Астана — самый чистый город» — мэр столицы призвал молодежь соблюдать чистоту своего города.

«Мы должны объявить войну мусору. Молодежи надо активно занять эту позицию. Каждый житель, каждый студент, каждый магазин должен начать с себя. У нас добрая традиция субботников, и в субботу будет общегородской субботник. Просим вас поддержать и выйти вместе с нами», — сказал он.

Кроме того, в планах градоначальника сделать Астану городом здоровых и спортивных людей.

«Мы должны призвать всех астанчан заняться спортом, отказаться от вредных привычек. Я недавно проезжал по Республике (проспект — прим.), на месте одного ночного клуба открылся фитнес-центр. Я был очень рад этому», — рассказал аким.

Асет Исекешев также видит Астану, как город умных технологий. Он считает, что столица должна успевать за меняющимися технологиями для городских решений.

«Мы, как акимат, разработали программу с шестью направлениями и 20 проектами, которые должны нашу Астану одним из первых в нашем регионе сделать самым умным городом. Разработана специальная программа. Мы бы хотели, чтобы молодежные предприятия, стартапы активно в ней участвовали. Разработаны программы, где выдаются гранты 3 млн тенге и кредиты до 50 млн тенге. Мы очень рады, что в проекте “Электронное КСК”, которое решит проблемы этой сферы, участвовало 15 стартап-компаний. Именно молодые предприниматели начали работать над этим проектом», — сообщил аким.

Кроме того, акимат запускает приложение «Активный гражданин». Жители столицы, болеющие всей душой, могут оставлять инициативы и «лайки», и, накопив их, получить бесплатный билет на концерт или же другие награды.

«Я уверен, если вы — самые активные 250 тыс. начнете эти пять проектов, то это превратится в мощное движение, которое сделает наш город самым лучшим», — резюмировал аким столицы.

Напомним, сегодня Асет Исекешев объявил победителя молодежного творческого фестиваля «Астана жалыны-2017» среди высших учебных заведений столицы. Им стал Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина.