Путин и Абэ договорились о совместных действиях на Южных Курилах

Источник: РИА "Новости"

Курильское хозяйство На переговорах обсуждалось «тематика совместной хозяйственной деятельности» России и Японии на Курильских островах, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. О начале совместной работы на Курилах лидеры договорились в декабре 2016 года во время первого за десять лет визита Путина в Японию. В ближайшее время будет сформирован перечень приоритетных проектов, сообщил Путин.

Для изучения параметров конкретного взаимодействия на Южные Курилы приедет группа японских бизнесменов, сказал российский президент.

Фоторепортаж Спорная гряда

Абэ в заявлении для прессы по итогам переговоров выразил надежду, что визит бизнесменов и чиновников состоится до конца мая. Одной из тем совместной работы станет разведение рыбы и морских ежей, сообщил японский премьер. Во время декабрьского визита российский президент обещал подумать о том, как облегчить посещение Курил бывшими жителями, которые проживают в Японии. Россия обеспечит прямой перелет тем, кто ранее жил на островах для посещения могил предков, сообщил по итогам переговоров Путин. По словам Абэ, такой рейс будет организован впервые. Японский лидер надеется, что в «погожий июньский день» граждане Японии смогут посетить Кунашир и Итуруп.

Остров Итуруп | Источник: AP 2017

Также должен открыться второй пункт пропуска для японских граждан на острове. Абе выразил надежду, что его отроют вблизи островов Хабомаи уже августе. Проблема мирного договора обсуждалась, сообщили оба лидера. Однако никакой конкретики не добавили.

Решение проблемы должно устраивать обе стороны и принято обществами, повторил свою ранее заявленную позицию Путин.

Абэ выразил надежду, что он вместе с российским президентом смогут выйти на такое решение. Япония также примет участие в выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в 2018 году и в работе Восточного экономического форуме в сентябре этого года. На форум приедет и Абэ, там состоится очередная встреча его и Путина. Пхеньян призвали к сдержанности По словам Путина и Абэ значительную часть переговоров заняло обсуждение международной проблематики. Обсуждались вопросы сотрудничества в Совете безопасности ООН, отдельно затрагивалась ситуация на Корейском полуострове, которая там «серьезно деградировала», завяил Путиню «Призываем всех воздерживаться от воинственной риторики. Необходимо скорейшее возобновление шестисторонних переговоров», — сказал российский президент. ​

Япония и Россия и дальше будут тесно сотрудничать и обращаться к КНДР, чтобы она воздержалась от дальнейших провокационных действий. Мы серьезно дискутировали, как Япония и Россия должны сотрудничать в международном сообществе Синдзо Абэ

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