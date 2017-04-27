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19:11 (мск), источник: Sputnik.md

В закон об ОСАГО внесены поправки

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. Владельцы автотранспортных средств иностранных государств, въезжающие на территорию Приднестровья или пересекающие ее транзитом, будут освобождены от приобретения ОСАГО.

Источник: Sputnik.md

Такой законопроект, внесенный лидером региона Вадимом Красносельским в режиме законодательной необходимости, был принят приднестровскими депутатами на пленарном заседании. Между тем, избежать уплаты приднестровского страхового полиса возможно лишь при условии, что у иностранных автовладельцев есть аналогичный — или их страны или международного образца, так называемая «зеленая карта».

«Если мы не примем этот законопроект сейчас, а следующее заседание парламента намечено на 17 мая, то 10 мая, когда вступает в силу действие ОСАГО, на наших границах случится коллапс. Автовладельцы иностранных государств, не владеющие полюсом ОСАГО, не смогут пересечь границу», — резюмировал необходимость срочного принятия инициативы Красносельского глава комитета по АПК Олег Леонтьев.

Законопроект вызвал жаркие споры у депутатов. Они долго обсуждали, насколько уместно сейчас принять подобную инициативу о предоставлении иностранцам освобождения от уплаты приднестровского страхового полюса, будут ли равные права у приднестровских автовладельцев в случае какой-то конфликтной дорожной ситуации в других государствах, если у них на руках будет ОСАГО Приднестровья.

В частности, парламентариев беспокоил вопрос гарантии продолжения действия механизма взаимного признания страховых полисов, приобретаемых приднестровцами в Приднестровье и жителями РМ у себя. На что Леонтьев успокоил коллег, объяснив, что заключенное между двумя берегами и подписанное когда-то бывшим главой региона Евгением Шевчуком и экс-премьером Молдовы Владом Филатом соглашение продолжает свое действие.

В итоге депутаты поддержали предложение лидера Приднестровья, в частности в вопросе увеличения льготы по уплате страхового полиса с 25% до 50% для пенсионеров, «чернобыльцев», «афганцев», участников боевых действий по защите в Приднестровье, а также освобождения от приобретения ОСАГО практически всю сельхозтехнику.

Между тем, парламентарии не приняли инициативу о необходимости включить в список транспортных средств, подлежащих на обязательную оплату приднестровского ОСАГО, мопеды. Они рассудили, что люди, приобретающие подобное средство передвижения, чаще всего стеснены в средствах и для них станет нелегким беремен покупка страхового полюса. В конечном счете, резюмировали депутаты, закон не требует обязательства от мопедистов оплачивать страховку, но в то же время не лишает их права ее приобрести в случае, если они посчитают это необходимым.

«Нормы закона об ОСАГО не во всем совершенны. Их реализация на практике покажет его недоработки, которые в дальнейшем мы будем устранять путем внесения в него поправок и дополнений», — подчеркнул Леонтьев.

Законопроект направлен на подписание лидеру Приднестровья.

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