В суде раскрыли преступные схемы Храпунова и Аблязова

Представитель потерпевшей стороны рассказал, как и кем была создана компания «Building Service Company».

Эта история берет свои истоки еще во времена, когда акимом Алматы был Виктор Храпунов, скрывающийся сейчас от правосудия в Швейцарии. На посту градоначальника южной столицы Храпунов в первую очередь запомнился скандальными историями с изъятием земельных участков у частных владельцев для «государственных нужд».

Также отчуждалась государственная собственность. Все участки и недвижимость находились в природоохранных зонах и престижных районах Алматы. Вскоре после изъятия земель имущество выставлялось на торги для продажи своим аффилированным фирмам. Одной из таких являлась «Building Service Company», принадлежащая жене Виктора Храпунова Лейле.

Однако в октябре 2003 года Лейла Храпунова продала 100% долю участия в ТОО «Building Service Company», а вырученные средства вывела в швейцарские банки на имя своей дочери Эльвиры. Следующим фактическим владельцем компании стал Мухтар Аблязов.

Отметим, что Аблязовых и Храпуновых связывают родственные узы: Ильяс Храпунов женат на Мадине Аблязовой. Сумма этой семейной сделки, по информации следствия, составила более 2 миллиардов тенге. Вскоре Аблязов с лихвой компенсирует потраченные деньги.

Со временем он начал делить капитал «Building Service Company» между другими аффилированными компаниями, которые в дальнейшем получили многомилионные кредиты в БТА Банке, которые так и не были возвращены.

В 2007 году по отработанной в БТА Банке схеме была составлена заявка от ТОО «Building Service Company» на открытие кредитной линии в размере 45 миллионов долларов США. Естественно, никаких проблем с ее одобрением не возникло. Кредитный комитет не проводил экспертиз, не проверял заемщика и его кредитную историю. Сотрудники банка прекрасно знали, кто является фактическим владельцем компании-заемщика, поэтому решение было принято оперативно.

Вскоре на счет ТОО «Building Service Company» начали поступать выделенные БТА Банком деньги, однако возврата по ним так и не последовало. Похищенные деньги были легализованы Аблязовым и потрачены в личных целях.