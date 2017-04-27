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20:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Геращенко назвала точное число пленных в Донбассе

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Количество пленных украинцев в Л/ДНР составляет 127 человек, сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Рассказала послу (Германии в Украине — ред.) о наших усилиях по освобождению заложников, которых сегодня… уже 127», — написала Геращенко на своей странице в Facebook по итогам встречи с послом Германии Эрнстом Райхелем.

Ранее Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от Киева передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к военному конфликту в Донбассе, 60 человек проходят по сверхтяжелым преступлениям и не подлежат амнистии, а из 500 оставшихся несколько сотен не хотят возвращаться в Донбасс. Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе ранее удалось договориться о верификации списка пленных с обеих сторон, процесс должен начаться 28 апреля.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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