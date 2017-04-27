Адвокаты Насирова обжалуют решение суда в ЕСПЧ

«Мы готовим документы для подачи в ЕСПЧ. Максимальное количество нарушений, которое зашкаливает, будет отправлено туда, и ЕСПЧ даст оценку. Есть два ярких прецедента — это «дело Луценко против Украины» и «дело Тимошенко против Украины» в части задержания, которые были проиграны Украиной. Поэтому мы уверенно себя чувствуем и чем больше соберем процессуальных нарушений со стороны следствия и судов, тем сильнее у нас будет позиция в ЕСПЧ, — сообщил после заседания Соломенского райсуда Киева адвокат Игорь Степанов, информирует LB.ua.

Еще один адвокат Насирова Андрей Кузьменко добавил, что сторона защиты полностью доказала, что рисков, указанных в ходатайстве стороны обвинения, не существует.

«Но, к сожалению, суд принял такое решение. Мы с ним не согласны. Оно не подлежит процессуальному обжалованию, но тем не менее у нас еще есть европейский суд по правам человека, который, мы более чем уверены, даст соответствующую квалификацию подобным обстоятельствам. Мы также надеемся, что досудебное расследование закончится в эти два месяца, хотя неоднократно заявлялось, что к маю оно будет завершено. В течение всего этого времени мы (защита Насирова) не принимали никаких действий на затягивание процесса и не собираемся этого делать. Напротив, мы заинтересованы, чтобы как можно быстрее передать дело в суд и доказать уже в судебном заседании», — заявил Кузьменко.