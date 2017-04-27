Госдума запустила аккаунты в соцсетях

Ранее 27 апреля, в День российского парламентаризма, начали свою работу официальные аккаунты нижней палаты в социальных сетях — «Вконтакте» , Instagram , Одноклассники , Twitter , Facebook , Telegram .

Такое мнение высказал ТАСС депутат, член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Запуск официальных аккаунтов Госдумы во всех основных социальных сетях подтверждает тренд на открытость парламента для граждан.

«Это общий тренд на открытость в работе парламента. Госдума стремится использовать современные средства коммуникации, коими являются социальные сети», — отметил Ревенко. Он сослался на исследования, согласно которым совокупная аудитория всех социальных сетей насчитывает десятки миллионов человек в месяц.

Поэтому, конечно, правильно использовать современные средства коммуникации для доведения информации о том, какие законы принимает Госдума, почему она это делает и как они отразятся на жизни общества

Ревенко пояснил, что за ведение аккаунтов будет отвечать отдел современных информационных технологий и новых коммуникаций, созданный в рамках думского управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. По словам политика, контент в разных социальных сетях будет отличаться.

В Facebook будет больше разъяснений и экспертных оценок, в “Одноклассниках” и “Вконтакте”, учитывая более молодежную аудиторию, будет более легкая информация. Что касается Instagram, то там будут фотофакты из жизни Госдумы, а в Telegram и Twitter — короткие и быстрые новости о тех решениях, которые принимает парламент

Со своей стороны советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко, комментируя запуск аккаунтов нижней палаты в соцсетях, отметил, что Госдума «должна быть современной и доступной для граждан».

«В этом плане это, безусловно, хорошо», — убежден он.

«Я бы еще хотел, чтобы они сайт рано или поздно переделали, — признался советник главы государства. — Я вообще сторонник открытых историй, когда государство идет навстречу гражданам, это всегда здорово».