Новым начальником полиции Курганинского района стал Дмитрий Данилов

Личному составу его представил замначальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Станислав Вербицкий. По его мнению, богатый профессиональный опыт Дмитрия Данилова поможет в борьбе с преступностью в муниципалитете.

Отметим, что ранее новый руководитель районной полиции занимал должность главы Отдела МВД России по Кореновскому району, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.