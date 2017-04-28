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10:18 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новым начальником полиции Курганинского района стал Дмитрий Данилов

В Курганинском районе — новый начальник полиции. Им стал полковник Дмитрий Данилов.

Личному составу его представил замначальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Станислав Вербицкий. По его мнению, богатый профессиональный опыт Дмитрия Данилова поможет в борьбе с преступностью в муниципалитете.

Отметим, что ранее новый руководитель районной полиции занимал должность главы Отдела МВД России по Кореновскому району, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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