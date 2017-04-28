Алиханов: Экс-министр строительства Кушхов находится «в бегах»

В ходе встречи был поднят вопрос ввода в строй газопровода в посёлке Черепаново, который должен обеспечить природным газом Светлый и Балтийск.

«Я неоднократно обращался в адрес правительства по вопросу ввода газопровода. Третий год подряд обещают, что в первой половине года он будет введён в строй, во второй — будет газ. Есть подписи Федосеева (врио вице-премьера правительства — прим. “Нового Калининграда.Ru”), есть ответ из администрации президента, что будет газ. Почему? Это связано с безалаберщиной в работе?», — заявил представитель Приморска.

«Это связано с воровством. Где-то что-то не так. Уголовные дела возбуждены, отдельные люди бежали из страны, — ответил Алиханов. — Кушхов в бегах. Но я не строитель и газ вам не проведу, я увольняю нерадивых чиновников».

Напомним, врио министра строительства Амир Кушхов был отправлен в отставку в декабре минувшего года. Отставка, по словам Антона Алиханова, явилась следствием проверки, которую проводило региональное министерство по контролю, в результате проверки у руководства региона появились «опасения, что имели место нарушения законодательства».

В начале апреля 2017 года стало известно, что по инициативе региональных властей был расторгнут договор с подрядчиком, строившим газопровод в посёлке Черепаново.