В Европарламенте считают, что Украине нужен «план Маршалла»

«Учитывая стратегическую важность, мы должны поддерживать Украину в ее реформаторских усилиях. Поэтому нам нужно создать для нее специальную программу или “план Маршалла”», — сообщил председатель делегации Европарламента в парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати.

Он подчеркнул, что Украина является крайне важной для безопасности Европы, ее стабильности и экономического развития: «На кону не только судьба украинцев, но и интересы Европейского Союза».

Как сообщалось ранее, премьер Украины Владимир Гройсман считает необходимым совместно с европейскими партнерами сформировать план восстановления страны.