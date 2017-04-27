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22:18 (мск), источник: РИА Новости

МИД России нашел нестыковки в докладе Франции по химоружию в Сирии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Москве сомневаются в достоверности проб, полученных спецслужбами Франции в районе Хан-Шейхуна, говорится в сообщении МИД РФ.

Источник: AP 2017

Как указали в МИД РФ, в Париже опубликован доклад французских спецслужб с национальными оценками предполагаемого применения химического оружия в районе населенного пункта Хан-Шейхун провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Это уже третье — после турецкого и британского — национальное расследование.

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Химическая атака в сирийской провинции Идлиб

«Складывается впечатление, что вышеупомянутые страны либо не доверяют ОЗХО, либо пытаются повлиять на ее работу в нужном им направлении. Уже первичный анализ пятистраничного французского документа вызывает много вопросов. Прежде всего, они касаются того, при каких обстоятельствах французская сторона получила пробы, отобранные, как утверждается, непосредственно на месте происшествия», — говорится в документе.

Как отметили в МИД РФ, если французские спецслужбы отбирали их сами, то, «получается, что они имеют свободный доступ в район, контролируемый, как говорится в докладе, связанными с “Аль-Каидой” вооруженными группировками сирийской оппозиции».

Если же образцы были получены в каком-то ином месте, скажем на территории одной из соседних с Сирией стран, то достоверность проведенного анализа сразу оказывается под вопросом
Сообщение МИД РФ
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