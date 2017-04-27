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22:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Савченко высказалась о введении военного положения в Украине

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко считает, что сейчас в Украине не нужно вводить военное положение, это надо было делать в 2014 году. Об этом она сказала в комментарии «112 Украина».

Источник: "РИА Новости" Украина

«Надо ли вводить военное положение?.. Сейчас Украине надо, чтобы Турчинов и другие не поддались на введение военного положения. Это объективно говоря, зная ситуацию. В 2014 году на Донбассе, в Крыму надо было вводить», — сказала Савченко.

Она также выразила убеждение, что надо опираться на профессионалов в армии и полиции.

«Нас с одной стороны пытаются как-то мобилизовать, с другой стороны, — запугать, и к чему-то готовят. Но в первую очередь надо опираться на тех людей, которые являются профессионалами, — они же никуда не делись. И в полиции, и в армии — пусть они будут тысячу раз дискредитированы той или иной политической ситуацией и лозунгами, но остался здравый смысл в голове, и осталось профессиональное умение в руках тех людей», — отметила нардеп.

Ранее замглавы Минобороны страны Игорь Павловский заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к функционированию в режиме военного положения, в случае его введения руководством страны.

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