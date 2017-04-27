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23:48 (мск), источник: Интерфакс

В ЕС выразили беспокойство ситуацией с парламентом Македонии

В Брюсселе осудили продолжающиеся нападения на членов парламента.

Источник: AP 2017

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении союза Йоханнес Хан осудили продолжающиеся нападения на членов парламента в столице Македонии Скопье.

«Акты насилия в парламенте совершенно неприемлемы, и мы призываем к спокойствию и сдержанности. Министерство внутренних дел и полиция должны обеспечить безопасность парламента и его членов», — говорится в совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС, распространенном в Брюсселе вечером в четверг.

Источник: AP 2017

«Демократия должна следовать своим курсом. Мы положительно отмечаем избрание Талата Хафери спикером парламента, о чем сообщалось», — подчеркнули Могерини и Хан.

Они выразили убеждение, что политический диалог в учреждениях — это единственный путь вперед, и призвали всех политических игроков «соблюдать конституцию страны и действовать в духе демократических принципов, порядочности и здравого смысла»

Глава дипломатии ЕС и член Еврокомиссии напомнили, что Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС, и заверили, что Европейский союз готов сотрудничать с парламентом в проведении необходимых реформ для продвижения страны по ее европейскому пути.

Комментарии
1
наталья попова
позорники ЕС..
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