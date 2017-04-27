В ЕС выразили беспокойство ситуацией с парламентом Македонии
В Брюсселе осудили продолжающиеся нападения на членов парламента.
В Брюсселе осудили продолжающиеся нападения на членов парламента.
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении союза Йоханнес Хан осудили продолжающиеся нападения на членов парламента в столице Македонии Скопье.
«Акты насилия в парламенте совершенно неприемлемы, и мы призываем к спокойствию и сдержанности. Министерство внутренних дел и полиция должны обеспечить безопасность парламента и его членов», — говорится в совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС, распространенном в Брюсселе вечером в четверг.
«Демократия должна следовать своим курсом. Мы положительно отмечаем избрание Талата Хафери спикером парламента, о чем сообщалось», — подчеркнули Могерини и Хан.
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