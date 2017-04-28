Алиханов: Много чего творилось в калининградской медицине, просто отвратительные вещи

Отвечая на вопрос, воруют ли в местной медицине, Алиханов сказал: «Да, представьте себе, воруют». «Я начал изучать эту тему и вдруг увидел, что за красивым фасадом калининградской медицины скрывается что-то страшное. Много чего творилось. Просто отвратительные вещи», — отметил врио губернатора.

По его словам, также происходил «беспредел в фармкомпаниях», где сейчас меняется руководство. «Не закупали инсулин по несколько месяцев — а это ведь жизни людей! Я порою думаю, что современным коррупционерам везёт, что они не в 1937 году живут. Наше современное общество в этом смысле крайне гуманистическое», — заключил Алиханов.