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12:58 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Много чего творилось в калининградской медицине, просто отвратительные вещи

В калининградской медицине творились «просто отвратительные вещи». Об этом заявил глава региона Антон Алиханов в интервью газете «Взгляд».

Источник: Калининград.Ru

Отвечая на вопрос, воруют ли в местной медицине, Алиханов сказал: «Да, представьте себе, воруют». «Я начал изучать эту тему и вдруг увидел, что за красивым фасадом калининградской медицины скрывается что-то страшное. Много чего творилось. Просто отвратительные вещи», — отметил врио губернатора.

По его словам, также происходил «беспредел в фармкомпаниях», где сейчас меняется руководство. «Не закупали инсулин по несколько месяцев — а это ведь жизни людей! Я порою думаю, что современным коррупционерам везёт, что они не в 1937 году живут. Наше современное общество в этом смысле крайне гуманистическое», — заключил Алиханов.

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