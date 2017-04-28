Нелегальных мигрантов отправят домой за их счет

Источник: РИА "Новости"

Иностранные граждане получат возможность избежать депортации в случае совершения незначительного правонарушения.

По новым правилам, которые сейчас разрабатываются в МВД, у них появится альтернатива — самостоятельно купить билет и уехать под надзором полиции

Это одна из мер по гуманизации миграционного законодательства, но обусловлена она стремлением сэкономить на содержании нарушителей и их депортации.

Читайте также МВД предлагает давать мигрантам вид на жительство в РФ по балльной системе

Как сообщил «Известиям» председатель комиссии президентского СПЧ по миграционной политике Евгений Бобров, сейчас в МВД готовится законопроект о добровольном контролируемом выезде. Суть этой процедуры заключается в том, что иностранный гражданин, совершивший незначительное административное правонарушение, не депортируется, а покупает билет в присутствии сотрудников полиции и уезжает на родину. Если нарушитель отправляется на поезде, полицейские проследят, что он сел в вагон. Когда иностранец пересечет границу, данные об этом поступят в миграционные органы МВД. С авиаперелетом еще проще — полицейским достаточно проводить иностранца до самолета. По словам Евгения Боброва, для многих нарушителей такая процедура будет предпочтительнее депортации: во-первых, не надо сидеть в спецучреждении для временного содержания иностранцев (СУВСИГ) — порядки там практически тюремные, а ждать выдворения некоторым приходится неделями. Во-вторых, в таком случае срок запрета на въезд в Россию будет короче. А для государства это удобнее, поскольку снимает с него расходы на выдворение.

Для того чтобы положение о добровольном контролируемом выезде вступило в силу, необходимо будет внести поправки в Административный кодекс и закон о правовом положении иностранцев в России

По данным МВД, за первые три месяца этого года сотрудники ведомства направили 38 тыс. представлений о запрете иностранным гражданам на въезд в Россию. Это почти в два раза меньше, чем с января по март 2016 года, когда органы упраздненного прошлой весной ФМС направили 92 тыс. таких представлений. Всего в прошлом году было направлено 229 тыс. представлений о закрытии въезда, в то время как в 2015-м — 491 тыс. Вдвое снизилось по итогам года и число выдворений — 60 тыс. депортированных иностранцев, в 2015-м — 117 тыс.

Это общая линия на гуманизацию миграционной политики. Если их выдворять, это обходится до 40 тыс. рублей на каждого. Можно ограничиться более мягкими мерами. Незачем их держать в СУВСИГах, пусть лучше работают и платят штрафы в бюджет, чем будут там бездельничать, и еще бюджет будет за это платить. Они же там работать не вправе Евгений Бобров Председатель комиссии президентского СПЧ по миграционной политике

По мнению члена СПЧ, гуманизация миграционной политики, сопровождающаяся резким снижением числа депортаций и запретов на въезд, продиктована в первую очередь соображениями экономии. Особенно учитывая прошлогоднюю ликвидацию ФМС с передачей ее функций в МВД.

Читайте также Яровая требует ввести особый контроль за пребыванием мигрантов в России

— Деньги, заложенные в бюджете ФМС на выдворение иностранных граждан, не перешли в ходе реорганизации в бюджет МВД, — рассказал Евгений Бобров. — В конце прошлого года МВД, у которого тогда ситуация была критическая, было вынуждено влезть в бюджет 2017 года. И в прошлом году МВД и суды прислушались к нашим рекомендациям выдворять только тех, кто совершил грубое или неоднократное нарушение. Они согласились с предложениями, что выдворять надо тех, кто реально мешает и кто здесь не нужен, а по всем остальным ограничиваться другими мерами. Например, раньше, когда иностранец выходил из мест заключения, по нему сразу выносилось решение о нежелательности пребывания. Если у него здесь есть семья, родственники, тем более если они граждане России, то такое решение незаконно. На это обратили внимание. В январе вступил в силу принятый в прошлом году закон, по которому в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях суды могут назначать иностранцам за нарушения штраф без выдворения и только при повторном нарушении в течение года иностранного гражданина обязаны депортировать. Раньше альтернативы выдворению не было. Евгений Бобров считает, что миграционная служба должна быть компактной и сравнительно недорогой. И чиновники в этом стали убеждаться.

Я полагаю, что в бюджете МВД не была заложена статья расходов на выдворение иностранных граждан, нарушивших законодательство. Если они в бюджете на этот год сделали корректировку — это другое дело. Но если нет, работа по выдворению нарушителей будет вестись гораздо хуже Асламбек Паскачев Председатель комиссии по миграционным вопросам Совета по межнациональным отношениям при президенте