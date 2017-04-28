Нелегальных мигрантов отправят домой за их счет
В России появится закон о добровольном контролируемом выезде
В России появится закон о добровольном контролируемом выезде
Иностранные граждане получат возможность избежать депортации в случае совершения незначительного правонарушения.
Это одна из мер по гуманизации миграционного законодательства, но обусловлена она стремлением сэкономить на содержании нарушителей и их депортации.
Как сообщил «Известиям» председатель комиссии президентского СПЧ по миграционной политике Евгений Бобров, сейчас в МВД готовится законопроект о добровольном контролируемом выезде. Суть этой процедуры заключается в том, что иностранный гражданин, совершивший незначительное административное правонарушение, не депортируется, а покупает билет в присутствии сотрудников полиции и уезжает на родину. Если нарушитель отправляется на поезде, полицейские проследят, что он сел в вагон. Когда иностранец пересечет границу, данные об этом поступят в миграционные органы МВД. С авиаперелетом еще проще — полицейским достаточно проводить иностранца до самолета.
По словам Евгения Боброва, для многих нарушителей такая процедура будет предпочтительнее депортации:
По данным МВД, за первые три месяца этого года сотрудники ведомства направили 38 тыс. представлений о запрете иностранным гражданам на въезд в Россию. Это почти в два раза меньше, чем с января по март 2016 года, когда органы упраздненного прошлой весной ФМС направили 92 тыс. таких представлений.
Всего в прошлом году было направлено 229 тыс. представлений о закрытии въезда, в то время как в 2015-м — 491 тыс. Вдвое снизилось по итогам года и число выдворений — 60 тыс. депортированных иностранцев, в 2015-м — 117 тыс.
Это общая линия на гуманизацию миграционной политики. Если их выдворять, это обходится до 40 тыс. рублей на каждого. Можно ограничиться более мягкими мерами. Незачем их держать в СУВСИГах, пусть лучше работают и платят штрафы в бюджет, чем будут там бездельничать, и еще бюджет будет за это платить. Они же там работать не вправе
По мнению члена СПЧ, гуманизация миграционной политики, сопровождающаяся резким снижением числа депортаций и запретов на въезд, продиктована в первую очередь соображениями экономии. Особенно учитывая прошлогоднюю ликвидацию ФМС с передачей ее функций в МВД.
— Деньги, заложенные в бюджете ФМС на выдворение иностранных граждан, не перешли в ходе реорганизации в бюджет МВД, — рассказал Евгений Бобров. — В конце прошлого года МВД, у которого тогда ситуация была критическая, было вынуждено влезть в бюджет 2017 года. И в прошлом году МВД и суды прислушались к нашим рекомендациям выдворять только тех, кто совершил грубое или неоднократное нарушение. Они согласились с предложениями, что выдворять надо тех, кто реально мешает и кто здесь не нужен, а по всем остальным ограничиваться другими мерами. Например, раньше, когда иностранец выходил из мест заключения, по нему сразу выносилось решение о нежелательности пребывания. Если у него здесь есть семья, родственники, тем более если они граждане России, то такое решение незаконно. На это обратили внимание.
В январе вступил в силу принятый в прошлом году закон, по которому в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях суды могут назначать иностранцам за нарушения штраф без выдворения и только при повторном нарушении в течение года иностранного гражданина обязаны депортировать. Раньше альтернативы выдворению не было.
Евгений Бобров считает, что миграционная служба должна быть компактной и сравнительно недорогой. И чиновники в этом стали убеждаться.
Я полагаю, что в бюджете МВД не была заложена статья расходов на выдворение иностранных граждан, нарушивших законодательство. Если они в бюджете на этот год сделали корректировку — это другое дело. Но если нет, работа по выдворению нарушителей будет вестись гораздо хуже
По словам Асламбека Паскачева, чиновники объясняют снижение числа депортированных граждан нехваткой средств. В то же время на содержание каждого иностранца, ожидающего депортации, ежемесячно тратится порядка 20 тыс. рублей.