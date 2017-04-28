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11:53 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежский губернатор Алексей Гордеев раскритиковал работу правительства России

И отметил преобладание негатива в оценке деятельности региональных властей.

Источник: Новости Воронежа

В четверг, 27 апреля, губернатор Алексей Гордеев отчитался о работке правительства Воронежской области в 2016 году.

Тезисно можно выделить следующие моменты весьма продолжительного выступления главы региона:

— По-прежнему основа деятельности регионального правительства — это создание благоприятных условий для жизни населения и предпринимательства.

— В Воронежской области есть динамика в промышленности, с/х и строительстве. Она выше, чем в среднем по стране.

— Население растет — мы лидеры по числу прибывших к нам из-за рубежа соотечественников.

— Выросли инвестиции — аж до 100,1 процента. Хотя в стране наоборот идет снижение.

— В прошлом году область заняла 7-е место в стране по использованию электронных государственных услуг.

— Растет внутренний и въездной туризм. Объем въездного туризма вырос на 4 процента.

— Прошлый год стал успешным для аграриев Воронежской области. Поэтому регион в десятке лидеров по производству всех основных видов с/х продукции.

— Растут объемы ввода жилья. В прошлом году введен в строй 1,7 млн квадратных метров жилья, что на 3,3 процента больше показателей 2015 года. В России идет наоборот снижение на 6 процентов.

— Становится больше малых и средних предприятий. Объем налогов от предпринимателей вырос на 6,4 процента.

— В области продолжают выполнять социальных обязательства. Выплаты и льготы в регионе получают около 800 тысяч человек.

— Улучшилась ситуации со здравоохранением в регионе. Важный показатель — снижение смертности. Хотя в целом не обходится и без критики.

— Расширяется инфраструктуру для занятия спортом. Систематически им занимаются почти 800 тысяч человек. То есть почти 40 процентов жителей региона.

— Успешным глава региона назвал 2016-й в сфере культуры.

Во время подведения итогов Алексей Гордеев озвучил два вопроса:
«Первый. Есть ли удовлетворенность от нашей деятельности? Честно отвечу: негатива больше, чем позитива. И, думаю, такое же настроение присутствует среди наших граждан, — отметил губернатор. — Второе. Что тревожит? К сожалению, финансово-экономический блок правительства России до сих пор не предложил стратегию выхода страны из экономического кризиса. В этих условиях регионам, и это касается не только Воронежской области, весьма непросто поддерживать собственный экономический рост».

По словам главы региона, в Воронежской области снижаются реальные доходы населения. В 2016-м они уменьшились на 8 процентов.

«В России функционирует неэффективная система госуправления, которая не способна противостоять коррупционным явлениям, — подчеркнул Алексей Гордеев. — Нарастают объемы недоимки по налогам в консолидированный бюджет области. По итогам года недоимка увеличилась на 25 процентов и достигла 3,7 млрд рублей. Растет недовольство людей качеством оказания услуг в сфере ЖКХ. Перечень этих проблем можно продолжить».

В планах на 2017 год правительству региона, как акцентировал глава области, нужно уделить внимание созданию комфортных условий для предпринимательства. Также предстоит провести мероприятия по сокращению недоимки по налогам и усилению использования федеральных средств. Завершат работу по внедрению проектного управления, а в разработку программ и проектов будут вовлекать граждан и представителей бизнеса.

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