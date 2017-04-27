В США считают «изоляцию РФ в ООН» одной из заслуг Трампа за первые 100 дней

«Еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома о главных заслугах Трампа на посту президента.

В сообщении не уточняется, что именно имеется в виду под «изоляцией в ООН», но ранее в Белом доме в таких же выражениях комментировали голосование в СБ ООН 12 марта по проекту резолюции, который вынесли Великобритания, Франция и США.

Документ предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне. Однако Россия воспользовалась правом вето в СБ ООН и заблокировала принятие проекта резолюции, назвав его «антисирийским».

Китай при голосовании воздержался.