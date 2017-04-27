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01:54 (мск), источник: РИА Новости

В США считают «изоляцию РФ в ООН» одной из заслуг Трампа за первые 100 дней

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Администрация США считает одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики «изоляцию России в ООН».

Источник: AP 2017

«Еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома о главных заслугах Трампа на посту президента.

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В сообщении не уточняется, что именно имеется в виду под «изоляцией в ООН», но ранее в Белом доме в таких же выражениях комментировали голосование в СБ ООН 12 марта по проекту резолюции, который вынесли Великобритания, Франция и США.

Документ предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне. Однако Россия воспользовалась правом вето в СБ ООН и заблокировала принятие проекта резолюции, назвав его «антисирийским».

Китай при голосовании воздержался.

Тот факт, что Китай воздержался, существенный успех для президента… Это показывает, что Россия изолирована по этому конкретному вопросу, это важно
Шон Спайсер
Пресс-секретарь Белого дома
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Химическая атака в сирийской провинции Идлиб

В свою очередь в КНР пояснили, что страна не голосовала за проект резолюции, поскольку «в некоторые пункты необходимо внести поправки», и предложили разработать новый документ, который будет пользоваться консенсусом в СБ ООН.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили в применении химического оружия в Хан-Шейхуне в начале апреля армию Сирии.

США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля.

Комментарии
1
максим !!!
Сирия ,Хезболла ,Иран ,КНДР ,Венесуэла ,ДНР ,ЛНР ,Абхазия ,Южная Осетия,Чечня - и это все наши союзники !о какой изоляции кричат проклятые пиндосы?
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