Тиллерсон назвал общую цель США и Китая
ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Китай разделяет цель США по денуклеаризации Корейского полуострова.
ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Китай разделяет цель США по денуклеаризации Корейского полуострова.
«Мы не добиваемся смены режима (в КНДР — ред.)… Мы не добиваемся его краха. Мы не ищем предлога для ускорения воссоединения (КНДР и Южной Кореи — ред.). Мы добиваемся того, чего и Китай, как он говорит, — полной денуклеаризации Корейского полуострова», — заявил Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News.
В начале апреля состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в США, где прошли его переговоры с президентом Дональдом Трампом.
Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.
После ракетных испытаний Северной Кореи в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Как ожидается, «Карл Винсон» пробудет у берегов КНДР около месяца.