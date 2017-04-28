Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз - СМИ
Милявская требует извинений от Первого канала
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
02:11 (мск), источник: РИА Новости

Тиллерсон назвал общую цель США и Китая

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Китай разделяет цель США по денуклеаризации Корейского полуострова.

Источник: AP 2017

«Мы не добиваемся смены режима (в КНДР — ред.)… Мы не добиваемся его краха. Мы не ищем предлога для ускорения воссоединения (КНДР и Южной Кореи — ред.). Мы добиваемся того, чего и Китай, как он говорит, — полной денуклеаризации Корейского полуострова», — заявил Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News.

США считают Китай ключевой страной для решения ядерной проблемы КНДР
Читайте также
США выступили с заявлением по поводу своей стратегии в отношении КНДР

В начале апреля состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в США, где прошли его переговоры с президентом Дональдом Трампом.

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.

После ракетных испытаний Северной Кореи в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Как ожидается, «Карл Винсон» пробудет у берегов КНДР около месяца.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Москва 'осадила' американских военных
В США считают «изоляцию РФ в ООН» одной из заслуг Трампа
МИД РФ нашел нестыковки в докладе Франции по химоружию в Сирии
ЕС выразил беспокойство в связи с ситуацией в Македонии
В Турции рассказали подробности спасения экипажа корабля ЧФ РФ
МВД будет депортировать нелегальных мигрантов за их счет
СМИ: Прокуратура Франции начала расследование по выборам ЧМ в РФ
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь