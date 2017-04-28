Дипломат назвал одну из приоритетных тем первой встречи Путина и Трампа

На первой встрече президенты США и России обсудят «весь спектр двусторонних вопросов и актуальных проблем международной повестки». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности, посла по особым поручениям МИД Андрея Крутских.

Тема стабильности, доверия и безопасности в киберпространстве может стать одной из приоритетных

По его словам, в январе 2017 года Россия по запросу администрации экс-президента США Барака Обамы направила в Вашингтон «развернутый официальный ответ на все вопросы» о якобы имевшем место вмешательстве Кремля в выборы главы Белого дома. На этом общение в сфере кибербезопасности не закончилось, Москва предложила новой администрации «США договориться о предотвращении инцидентов в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)», заявил дипломат во время выступления.

В посольстве США в России не смогли оперативно прокомментировать «Коммерсанту» заявление российского дипломата.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах России и США сообщил, что страны ведут переговоры о встрече президентов в конце мая. Планируется, что встреча пройдет на территории одной из европейских стран.