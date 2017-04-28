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03:46 (мск), источник: РБК

Дипломат назвал одну из приоритетных тем первой встречи Путина и Трампа

Вероятной приоритетной темой на первой встрече Дональда Трампа и Владимира Путина может стать «безопасность в киберпространстве», рассказал «Коммерсанту» дипломат Андрей Крутских.

Источник: Reuters

На первой встрече президенты США и России обсудят «весь спектр двусторонних вопросов и актуальных проблем международной повестки». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности, посла по особым поручениям МИД Андрея Крутских.

Тема стабильности, доверия и безопасности в киберпространстве может стать одной из приоритетных
Андрей Крутских
Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности

По его словам, в январе 2017 года Россия по запросу администрации экс-президента США Барака Обамы направила в Вашингтон «развернутый официальный ответ на все вопросы» о якобы имевшем место вмешательстве Кремля в выборы главы Белого дома. На этом общение в сфере кибербезопасности не закончилось, Москва предложила новой администрации «США договориться о предотвращении инцидентов в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)», заявил дипломат во время выступления.

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В посольстве США в России не смогли оперативно прокомментировать «Коммерсанту» заявление российского дипломата.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах России и США сообщил, что страны ведут переговоры о встрече президентов в конце мая. Планируется, что встреча пройдет на территории одной из европейских стран.

Комментируя сообщения о подготовке встречи президентов России и США, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «это попытка выдать желаемое за действительное». На уточняющий вопрос, значит ли это, что встреча президентов России и США не готовится, Песков ответил: «Нет».

Комментарии
1
Патриот Патриотович
Очень хотелось бы, чтобы эта встреча действительно стала конструктивной, и основывалась на взаимном доверии.
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