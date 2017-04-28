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04:47 (мск), источник: РИА Новости

В ООН назвали неприемлемым нападение на парламент Македонии

ООН, 28 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Нападение на парламент Македонии и избиение его депутатов являются неприемлемыми, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию в стране после выборов спикера парламента.

Источник: AP 2017

«Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием событий в Бывшей Югославской республике Македония и призываем к сдержанности и спокойствию. Насилие, направленное против институтов демократии и избранных представителей народа, недопустимо», — говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН.

Мы призываем все политические силы урегулировать разногласия путем дипломатии, в соответствии с конституцией, чтобы без промедлений преодолеть политический тупик
Стефан Дюжаррик
Официальный представитель генерального секретаря ООН
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В четверг спикером парламента Македонии был избран этнический албанец Талат Джафери. Это спровоцировало протесты и привело к нападению протестующих на парламент. Протестующие силой проникли вечером в здание Собрания республики и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов оппозиционного Социал-демократического союза Македонии, а также парламентария-албанца Зиядина Села.

Вечером специальное подразделение МВД Македонии провело операцию по освобождению депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента.

Президент Македонии Георге Иванов выступил с обращением к нации и призвал лидеров крупнейших партий вместе обсудить мирный выход из политического кризиса.

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