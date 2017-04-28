Трамп заявил о возможности «большого конфликта» с КНДР

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что существует шанс «большого конфликта» с КНДР, но он предпочитает дипломатическое решение.

Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определенно

США выступили с заявлением по поводу своей стратегии в отношении КНДР

В то же время, он отметил, что хочет мирного разрешения кризиса. «Мы бы хотели разрешить проблемы дипломатическим путем, но это очень сложно», — добавил американский лидер.

Он вновь подчеркнул роль Китая в урегулировании проблемы вокруг КНДР, отметив, что китайский лидер Си Цзиньпин «делает все возможное».

Отвечая на вопрос, считает ли Трамп поведение северокорейского лидера Ким Чен Ына рациональным, он ответил, что он действует, исходя из предположения, что он разумный. Трамп также отметил, что Ким Чен Ын пришел к власти в очень молодом возрасте.

«Я надеюсь, что он разумный», — подчеркнул подчеркнул президент США.