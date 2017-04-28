Тиллерсон рассказал о готовности Китая ввести санкции против КНДР

Также Тиллерсон заявил, что, сведения, полученные американской разведкой, указывают на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «не сумасшедший».

По словам госсекретаря, глава КНДР может быть рациональным политиком, с которым можно было бы договориться на фоне усилий международного сообщества по обузданию ядерной и ракетной программ Пхеньяна

По словам госсекретаря, глава КНДР может быть рациональным политиком, с которым можно было бы договориться на фоне усилий международного сообщества по обузданию ядерной и ракетной программ Пхеньяна

Ранее власти США заявили, что стратегия администрации в отношении Северной Кореи направлена на то, чтобы оказать давление на Пхеньян и заставить его отказаться от своих программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей Вашингтон намерен путем ужесточения санкций. В то же время, как заявило американское руководство, США открыты для переговоров.

24 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду, что все стороны проявят сдержанность в вопросе Северной Кореи. По словам китайского лидера, его страна выступает против всего, что противоречит резолюциям Совбеза ООН.

Ситуация на Корейском полуострове остается одной из самых напряженных тем международной политики. Ранее сообщалось, что США готовы нанести упреждающий удар по военным объектам КНДР, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание.

Северная Корея заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар. Позже источники сообщили, что Вашингтон в настоящий момент не намерен использовать военную силу против Пхеньяна, а сосредоточится на оказании дипломатического и санкционного давления.