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05:36 (мск), источник: ИА Пресс-Лайн

В Норильске обсудили вопросы национальной политики

27 апреля под председательством Главы города Олега Курилова состоялось очередное заседание Консультативного совета по делам национальностей.

Представитель полиции доложил о совместной с руководителями национально-культурных общественных объединений работе по предотвращению правонарушений. Начальник управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Лидия Леу рассказала о проведении межнационального праздника «Заполярный Навруз». В нем приняли участие представители многих национальных диаспор. Для гостей была организована концертная программа, дегустация блюд традиционных кухонь, выставка национальных костюмов.

Кроме того, в этом году вступила в действие программа развития межнационального согласия, рассчитанная на два года. В рамках ее реализации планируется проведение городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений.

Его цель — оказание финансовой поддержки национально-культурным объединениям, действующим в Норильске, для реализации социальных проектов, направленных на развитие межнационального согласия, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в нашем городе. Общий денежный фонд конкурса — 200 тысяч рублей.

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