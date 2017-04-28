В Норильске обсудили вопросы национальной политики
27 апреля под председательством Главы города Олега Курилова состоялось очередное заседание Консультативного совета по делам национальностей.
27 апреля под председательством Главы города Олега Курилова состоялось очередное заседание Консультативного совета по делам национальностей.
Представитель полиции доложил о совместной с руководителями
Кроме того, в этом году вступила в действие программа развития межнационального согласия, рассчитанная на два года. В рамках ее реализации планируется проведение городского конкурса социальных проектов среди
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