В Норильске обсудили вопросы национальной политики

Представитель полиции доложил о совместной с руководителями национально-культурных общественных объединений работе по предотвращению правонарушений. Начальник управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Лидия Леу рассказала о проведении межнационального праздника «Заполярный Навруз». В нем приняли участие представители многих национальных диаспор. Для гостей была организована концертная программа, дегустация блюд традиционных кухонь, выставка национальных костюмов.

Кроме того, в этом году вступила в действие программа развития межнационального согласия, рассчитанная на два года. В рамках ее реализации планируется проведение городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений.