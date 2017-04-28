Холманский попросил Ройзмана не участвовать в выборах губернатора

«Мы обсудили множество всяких вопросов, говорили обо всем. Закончили на хорошей ноте, — сказал Ройзман.

Градоначальник уже определился с партией, от которой будет выдвигаться в губернаторы. Называть ее он не стал, пояснив, что будет сделано совместное заявление. «Если я сумею пройти фильтр, я выиграю», — сказал глава города.

Напомним, в Свердловской области установлен один из самых высоких муниципальных фильтров — 7,9%. По словам политологов, факт встречи с полпредом говорит о серьезных намерениях Евгения Ройзмана.

В то же время врио главы Свердловской области Евгений Куйвашев вчера встретился с влиятельными региональными бизнесменами — в частности, на ней присутствовали гендиректор УГМК Андрей Козицын, представители «Газпрома» и Сбербанка. «На встрече обсуждались предвыборная статья Евгения Куйвашева “Пятилетка развития”, рассказывающая о развитии региона в течение следующих пяти лет, экономическая и политическая ситуация в области», — сообщил источник, при этом не сообщив подробности.

«Это традиционная практика, когда врио губернатора сигнализирует, что пора скидываться на выборы, и указывает на лица, которые эти деньги будут аккумулировать», — пояснил уральский политолог Алексей Швайгерт.

По его подсчетам, максимальная стоимость конкурентной предвыборной кампании может составить 300−500 млн руб. Другой целью встречи может быть привлечение организационного ресурса компаний, пишет газета «Коммерсант».

«За крупным бизнесом стоят градообразующие предприятия и моногорода. Поддержка будет определяться не личной приязнью к губернатору, а встроенностью бизнеса в систему. Уклониться, конечно, можно, но это может привести к неприятностям после выборов», — отметил господин Швайгерт.