Департамент градостроительства Приморья будет реорганизован

Об этом Владимир Миклушевский заявил, отвечая на вопросы депутатов Законодательного Собрания, сегодня, 28 апреля.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на primorsky.ru, после ежегодного отчета, с которым сегодня выступил глава региона на очередном заседании Законодательного Собрания, Владимир Миклушевский ответил на вопросы депутатов.

Парламентарий Сергей Слепченко отметил, что за последние годы в Приморье много позитивных изменений, при этом остается проблемным вопрос строительства.

«Я говорю о работе департаменте градостроительства, который за последние годы превратился в департамент “градомучительства”. Уже неоднократно ведомство срывало ваши поручения. Задач сейчас много, работа предстоит серьезная. Хотелось бы узнать, планируете ли Вы что-то предпринять?» — поинтересовался он.

Владимир Миклушевский заявил, что идет подготовка к реорганизации департамента градостроительства.

«Мы хотим коренным образом изменить работу этого ведомства. Во-первых, весь департамент перейдет на проектный формат работы — это поможет нам контролировать исполнение моих поручений на всех этапах реализации проектов. Во-вторых, усилим взаимодействие департамента с отраслевыми ведомствами. Градостроители должны быть только исполнителями, а руководителем проекта должен быть профильный департамент: если это строительство больницы — департамент здравоохранения, школа — департамент образования и т. д. », — подчеркнул Губернатор.

В качестве примера Владимир Миклушевский привел строительство новой больницы в Чугуевке.

«Само здание строители сдали, но медицинского оборудования в нем не было. Департамент градостроительства не проработал этот вопрос с департаментом здравоохранения. В итоге больница открылась позже, чем могла бы. Подобные ситуации повториться не должны», — подчеркнул глава региона.

Напомним, губернатор Приморья Владимир Миклушевский выступил с ежегодным отчетом Законодательному Собранию края в пятницу, 28 апреля.