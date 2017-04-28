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07:44 (мск), источник: РБК

Трамп предложил Южной Корее заплатить $1 млрд за размещение системы ПРО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южной Корее следует оплатить развертывание в стране американских противоракетных комплексов THAAD. В Сеуле такой вариант назвали «невозможным».

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters сообщил, что Сеулу следует оплатить размещенную в Южной Корее систему противоракетной обороны (ПРО). Комплексы THAAD были переброшены на полуостров для защиты Сеула от КНДР.

Я проинформировал Южную Корею, что было бы уместно, если бы они заплатили
Дональд Трамп
Президент США

Президент США отметил, что система ПРО развертывается в Южной Корее и будет стоить Сеулу около миллиарда долларов, передает Reuters. Он также задался вопросом, почему за размещенную в Корее систему ПРО платят США.

Бывший сотрудник Госдепартамента США сообщил Reuters, что стоимость THAAD оценивается в $1,2 млрд, однако Вашингтон не хотел бы продавать ее Южной Корее. «Мы хотим сохранить наш THAAD арсенал, как и все вооружение в Южной Корее», — отметил он.

Советник президента Южной Кореи по внешней политике Мун Чжэ Ин заявил Reuters, что предложение Трампа — «невозможный вариант», который не соответствует изначальным договоренностям
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Ранее Министерство обороны Южной Кореи.сообщило, что американская система противоракетной обороны THAAD будет полностью развернута на Корейском полуострове до конца года. Отдельные элементы системы ПРО уже доставлены на места развертывания на юге страны, отметили в военном ведомстве.

О том, что США планируют перебросить на полуостров систему THAAD, стало известно в марте. Решение последовало за проведением КНДР 6 марта запуска четырех баллистических ракет. Три из них упали в морской экономической зоне Японии. В Пхеньяне целью ракетных запусков назвали отработку удара по базам США в Тихом океане.

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