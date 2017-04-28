Трамп предложил Южной Корее заплатить $1 млрд за размещение системы ПРО

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters сообщил, что Сеулу следует оплатить размещенную в Южной Корее систему противоракетной обороны (ПРО). Комплексы THAAD были переброшены на полуостров для защиты Сеула от КНДР.

Я проинформировал Южную Корею, что было бы уместно, если бы они заплатили

Президент США отметил, что система ПРО развертывается в Южной Корее и будет стоить Сеулу около миллиарда долларов, передает Reuters. Он также задался вопросом, почему за размещенную в Корее систему ПРО платят США.

Бывший сотрудник Госдепартамента США сообщил Reuters, что стоимость THAAD оценивается в $1,2 млрд, однако Вашингтон не хотел бы продавать ее Южной Корее. «Мы хотим сохранить наш THAAD арсенал, как и все вооружение в Южной Корее», — отметил он.