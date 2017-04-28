40 чиновников наказаны прокуратурой в Волгоградской области

Об этом 27 апреля на заседании расширенной коллегии по вопросам состояния законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг заявил главный прокурор региона Максим Ершов.

В присутствии двух замов губернатора региона Мержоевой и Сивакова, а также руководства региональных комитетов социальной защиты населения, по труду и занятости населения было заявлено, что органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, допускаются многочисленные нарушения прав граждан и хозяйствующих субъектов.

Так, в частности, сообщает ВДТВ, по итогам прошедших проверок сотрудниками прокуратур выявлены случаи нарушения сроков предоставления госуслуг, случаи истребования у граждан документов, в предоставлении которых по закону нет никакой необходимости. Также установлены факты ненадлежащего ведомственного контроля за учреждениями, несоблюдения порядка оказания государственных услуг.

В результате выявленных нарушений по инициативе органов прокуратуры 40 должностных лиц местных администраций Волгоградской области, к примеру, подвергнуты административному наказанию за неразмещение в интернете информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления в то время, когда это требуется по закону.

Органами прокуратуры области найдены основания для возбуждения 9 уголовных дел по фактам хищений бюджетных средств, предназначенных для трудоустройства несовершеннолетних, содействия самозанятости, оплаты пособия по безработице, а также оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.