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10:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

40 чиновников наказаны прокуратурой в Волгоградской области

Прокуратурой Волгоградской области выявлено порядка 1200 нарушений при оказании госуслуг чиновниками на местах, внесено более 650 актов прокурорского реагирования.

Об этом 27 апреля на заседании расширенной коллегии по вопросам состояния законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг заявил главный прокурор региона Максим Ершов.

В присутствии двух замов губернатора региона Мержоевой и Сивакова, а также руководства региональных комитетов социальной защиты населения, по труду и занятости населения было заявлено, что органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, допускаются многочисленные нарушения прав граждан и хозяйствующих субъектов.

Так, в частности, сообщает ВДТВ, по итогам прошедших проверок сотрудниками прокуратур выявлены случаи нарушения сроков предоставления госуслуг, случаи истребования у граждан документов, в предоставлении которых по закону нет никакой необходимости. Также установлены факты ненадлежащего ведомственного контроля за учреждениями, несоблюдения порядка оказания государственных услуг.

В результате выявленных нарушений по инициативе органов прокуратуры 40 должностных лиц местных администраций Волгоградской области, к примеру, подвергнуты административному наказанию за неразмещение в интернете информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления в то время, когда это требуется по закону.

Органами прокуратуры области найдены основания для возбуждения 9 уголовных дел по фактам хищений бюджетных средств, предназначенных для трудоустройства несовершеннолетних, содействия самозанятости, оплаты пособия по безработице, а также оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

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