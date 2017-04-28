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07:34 (мск), источник: Publika.md

Парламент рассмотрит вотум недоверия министру просвещения Корине Фусу

Вотум недоверия, выдвинутый социалистами в отношении министра просвещения Корины Фусу, рассмотрят сегодня в парламенте.

Источник: Publika.md

Депутаты ПСРМ считают, что глава минпросвета своими действиями разрушает систему образования в стране.

Социалисты требуют также вместо истории румын преподавать историю Молдовы, а рождественские каникулы для детей продлить до 15 января.

До сих пор фракция социалистов пыталась отправить в отставку правительство Филипа и отдельных министров 12 раз, все попытки провалились.

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