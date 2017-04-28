Парламент рассмотрит вотум недоверия министру просвещения Корине Фусу
Вотум недоверия, выдвинутый социалистами в отношении министра просвещения Корины Фусу, рассмотрят сегодня в парламенте.
Вотум недоверия, выдвинутый социалистами в отношении министра просвещения Корины Фусу, рассмотрят сегодня в парламенте.
Депутаты ПСРМ считают, что глава минпросвета своими действиями разрушает систему образования в стране.
Социалисты требуют также вместо истории румын преподавать историю Молдовы, а рождественские каникулы для детей продлить до 15 января.
До сих пор фракция социалистов пыталась отправить в отставку правительство Филипа и отдельных министров 12 раз, все попытки провалились.